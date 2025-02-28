7 швидких способів почистити праску, не пошкодивши її підошву

Праска - помічник у кожному домі, але з часом її підошва покривається нагаром, а виведення накипу стає справжнім викликом. Якщо не позбутися забруднень вчасно, це може призвести до неприємних слідів на тканині та навіть поломки приладу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кілька перевірених способів очищення праски, які допоможуть відновити її первісний вигляд і функціональність.

Олівець для чищення праски

Олівець для чищення - безпечний засіб для очищення будь-якої підошви праски. Він не містить абразивів, тому не пошкодить навіть ніжну поверхню. Щоб почистити праску, розігрійте її до максимальної температури, підкладіть під неї ганчірку і почніть водити олівцем по підошві.

Коли олівець розплавиться, вимкніть техніку і витріть залишки брудної субстанції тканиною. Повторіть очищення, якщо нагар залишився.

Сіль

Для очищення підошви праски від пригорілої тканини можна використовувати сіль. Посипте крупну сіль на рушник і розігрійте праску до максимальної температури.

Коли сіль почне темніти, вимкніть праску і протирайте її чистою марлею. Це дозволить очистити навіть найбільш забруднені поверхні, але пам'ятайте, що цей метод не підходить для прасок з тефлоновим покриттям.

Парафін

Натерти гарячу підошву парафіном - ефективний спосіб видалити нагар з керамічної поверхні. Парафін можна нагріти на свічці, обгорнути в серветку і ретельно протерти ним підошву праски. Після цього протріть підошву чистою ганчіркою, щоб прибрати залишки забруднень, і пропустіть пару через отвори.

Харчова сода

Сода допоможе позбутися забруднень на підошві праски, якщо розмішати її з водою або оцтом до пастоподібного стану. Нанесіть отриману суміш на теплу поверхню праски і протирайте проблемні місця.

Після очищення видаліть залишки пасти серветкою. Однак цей метод не підходить для прасок з тефлоновим покриттям, оскільки сода може подряпати поверхню.

Лимонна кислота

Лимонна кислота ефективно бореться з накипом, що утворюється всередині праски. Розчиніть 25 г лимонної кислоти в 200 мл води і залийте розчин в резервуар праски.

Після нагрівання випустіть пару, щоб позбутися відкладень. Цей метод допомагає підтримувати праску в чистоті і запобігає засміченню механізмів.

Оцет

Оцет також добре очищає праску від накипу. Для цього змішайте 9% оцет з водою у пропорціях 1:3, залийте в резервуар і прогрійте праску до максимальної температури. Після цього випустіть пару до чистоти, повторюючи процес, якщо потрібно. Це дозволяє швидко позбутися накипу і забезпечити працездатність праски.

Функція самоочищення

Багато сучасних прасок мають функцію самоочищення, яка допомагає ефективно видаляти забруднення. Для цього потрібно заповнити резервуар водою, прогріти техніку і натискати кнопку самоочищення. Повторюйте процедуру кілька разів, поки з праски не вийде чиста пара. Протирайте підошву після завершення.

Профілактика забруднень праски

Щоб зберегти праску в ідеальному стані на довгий час, дотримуйтесь кількох простих правил:

використовуйте правильний температурний режим для різних тканин,

після кожного використання протирайте підошву,

наповнюйте резервуар тільки фільтрованою водою.

Правильний догляд дозволить уникнути накопичення накипу та нагару, а ваша техніка прослужить довше.

Дотримуючись цих простих, але ефективних методів, ви зможете підтримувати свою праску в чистоті та бездоганному стані.

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