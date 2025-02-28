7 быстрых способов почистить утюг, не повредив его подошву

Утюг - помощник в каждом доме, но со временем его подошва покрывается нагаром, а выведение накипи становится настоящим вызовом. Если не избавиться от загрязнений вовремя, это может привести к неприятным следам на ткани и даже поломке прибора.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких проверенных способах очистки утюга, которые помогут восстановить его первоначальный вид и функциональность.

Карандаш для чистки утюга

Карандаш для чистки - безопасное средство для очистки любой подошвы утюга. Он не содержит абразивов, поэтому не повредит даже нежную поверхность. Чтобы почистить утюг, разогрейте его до максимальной температуры, подложите под него тряпку и начните водить карандашом по подошве.

Когда карандаш расплавится, выключите технику и вытрите остатки грязной субстанции тканью. Повторите очистку, если нагар остался.

Соль

Для очистки подошвы утюга от пригоревшей ткани можно использовать соль. Посыпьте крупную соль на полотенце и разогрейте утюг до максимальной температуры.

Когда соль начнет темнеть, выключите утюг и протирайте его чистой марлей. Это позволит очистить даже самые загрязненные поверхности, но помните, что этот метод не подходит для утюгов с тефлоновым покрытием.

Парафин

Натереть горячую подошву парафином - эффективный способ удалить нагар с керамической поверхности. Парафин можно нагреть на свече, обернуть в салфетку и тщательно протереть им подошву утюга. После этого протрите подошву чистой тряпкой, чтобы убрать остатки загрязнений, и пропустите пар через отверстия.

Пищевая сода

Сода поможет избавиться от загрязнений на подошве утюга, если размешать ее с водой или уксусом до пастообразного состояния. Нанесите полученную смесь на теплую поверхность утюга и протирайте проблемные места.

После очистки удалите остатки пасты салфеткой. Однако этот метод не подходит для утюгов с тефлоновым покрытием, поскольку сода может поцарапать поверхность.

Лимонная кислота

Лимонная кислота эффективно борется с накипью, образующейся внутри утюга. Растворите 25 г лимонной кислоты в 200 мл воды и залейте раствор в резервуар утюга.

После нагревания выпустите пар, чтобы избавиться от отложений. Этот метод помогает поддерживать утюг в чистоте и предотвращает засорение механизмов.

Уксус

Уксус также хорошо очищает утюг от накипи. Для этого смешайте 9% уксус с водой в пропорциях 1:3, залейте в резервуар и прогрейте утюг до максимальной температуры. После этого выпустите пар до чистоты, повторяя процесс, если нужно. Это позволяет быстро избавиться от накипи и обеспечить работоспособность утюга.

Функция самоочистки

Многие современные утюги имеют функцию самоочистки, которая помогает эффективно удалять загрязнения. Для этого нужно заполнить резервуар водой, прогреть технику и нажимать кнопку самоочистки. Повторяйте процедуру несколько раз, пока из утюга не выйдет чистый пар. Протирайте подошву после завершения.

Профилактика загрязнений утюга

Чтобы сохранить утюг в идеальном состоянии на долгое время, соблюдайте несколько простых правил:

используйте правильный температурный режим для разных тканей,

после каждого использования протирайте подошву,

наполняйте резервуар только фильтрованной водой.

Правильный уход позволит избежать накопления накипи и нагара, а ваша техника прослужит дольше.

Придерживаясь этих простых, но эффективных методов, вы сможете поддерживать свой утюг в чистоте и безупречном состоянии.

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