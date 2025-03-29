7 речей, які вам потрібно зробити зараз, якщо у вас весіння алергія

Симптоми сезонної алергії

Основним симптомом алергії є сінна лихоманка, яка супроводжує алергіків з ранньої весни і може тривати тижнями і місяцями, на відміну від нежитю, який є симптомом застуди і зникає через 1-2 тижні.

Яка різниця між сінною лихоманкою та звичайною лихоманкою? Відрізнити її можна не тільки за тривалістю, але і за симптомами, які супроводжують.

Основними симптомами алергії та сінної лихоманки є:

часте чхання,

нежить або закладений ніс,

свербіж,

почервоніння або сльозоточивість очей (алергічний кон'юнктивіт)

свербіж у горлі, роті, носі та вухах,

кашель, викликаний виділеннями, що стікають по задній стінці горла.

Менш поширені симптоми включають втрату нюху (аносмія), синусовий біль, біль у голові або вухах, а також загальну втому та слабкість. Сінна лихоманка також посилює симптоми астми.

7 речей, які вам потрібно зробити зараз, якщо у вас алергія

Приймайте антигістамінні препарати

Почніть їх приймати заздалегідь, тому що повна ефективність може проявитися через місяць. Вони блокують дію гістаміну, який відповідає за симптоми алергії. Вони дешеві і легкодоступні, їх можна купити без рецепта в аптеках і супермаркетах.

Спробуйте бар'єрні бальзами

Вони затримують пилок рослин, пилових кліщів і алергени домашніх тварин. Нанесіть їх на шкіру навколо носа і під очима, щоб запобігти потраплянню пилку в організм. Вибирайте органічні продукти, які не містять ліків.

Обмежте контакт із пилком

Закрийте вікна та двері, щоб пилок не потрапив у ваш дім. Зніміть взуття, перш ніж зайти в будинок, щоб уникнути поширення пилку.

Використовуйте очні краплі

Вони діють по-різному: пригнічують вивільнення гістаміну, мають протизапальні властивості або блокують запалення. Вони зволожують очі та вимивають пилок, таким чином заспокоюючи подразнення очей, викликане алергенами. Залежно від активної речовини, що в них міститься, ефект може бути миттєвим або проявлятися через кілька днів.

Використовуйте назальний спрей

Він діє безпосередньо на слизову оболонку носа, обмежуючи всмоктування діючих речовин. Він заспокоює нежить і очищає закладений ніс, полегшуючи дихання.

Захистіть очі

Носіть сонцезахисні окуляри з бічними щитками, щоб захистити очі від пилку. Носіть капелюх або кепку, щоб пилок не осідав на волоссі.

Змийте пилок з тіла

Після прогулянки симптоми алергії не вщухнуть, якщо принести пилок з собою з вулиці. Тому, прийшовши додому, вмийтеся та переодягніться. Також прийміть душ, щоб видалити пилок з тіла та волосся.

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