7 речей, які вам потрібно зробити зараз, якщо у вас весіння алергія

Підвищення температури та сухі сонячні дні сприяють прогулянкам, але вони також посилюють симптоми алергії. Квітучі дерева та трави можуть викликати неприємні симптоми у алергіків.
Як зараз підготуватися, щоб не страждати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Основним симптомом алергії є сінна лихоманка, яка супроводжує алергіків з ранньої весни і може тривати тижнями і місяцями, на відміну від нежитю, який є симптомом застуди і зникає через 1-2 тижні.
Яка різниця між сінною лихоманкою та звичайною лихоманкою? Відрізнити її можна не тільки за тривалістю, але і за симптомами, які супроводжують.
Основними симптомами алергії та сінної лихоманки є:
Менш поширені симптоми включають втрату нюху (аносмія), синусовий біль, біль у голові або вухах, а також загальну втому та слабкість. Сінна лихоманка також посилює симптоми астми.
Приймайте антигістамінні препарати
Почніть їх приймати заздалегідь, тому що повна ефективність може проявитися через місяць. Вони блокують дію гістаміну, який відповідає за симптоми алергії. Вони дешеві і легкодоступні, їх можна купити без рецепта в аптеках і супермаркетах.
Спробуйте бар'єрні бальзами
Вони затримують пилок рослин, пилових кліщів і алергени домашніх тварин. Нанесіть їх на шкіру навколо носа і під очима, щоб запобігти потраплянню пилку в організм. Вибирайте органічні продукти, які не містять ліків.
Обмежте контакт із пилком
Закрийте вікна та двері, щоб пилок не потрапив у ваш дім. Зніміть взуття, перш ніж зайти в будинок, щоб уникнути поширення пилку.
Використовуйте очні краплі
Вони діють по-різному: пригнічують вивільнення гістаміну, мають протизапальні властивості або блокують запалення. Вони зволожують очі та вимивають пилок, таким чином заспокоюючи подразнення очей, викликане алергенами. Залежно від активної речовини, що в них міститься, ефект може бути миттєвим або проявлятися через кілька днів.
Використовуйте назальний спрей
Він діє безпосередньо на слизову оболонку носа, обмежуючи всмоктування діючих речовин. Він заспокоює нежить і очищає закладений ніс, полегшуючи дихання.
Захистіть очі
Носіть сонцезахисні окуляри з бічними щитками, щоб захистити очі від пилку. Носіть капелюх або кепку, щоб пилок не осідав на волоссі.
Змийте пилок з тіла
Після прогулянки симптоми алергії не вщухнуть, якщо принести пилок з собою з вулиці. Тому, прийшовши додому, вмийтеся та переодягніться. Також прийміть душ, щоб видалити пилок з тіла та волосся.
Вас може зацікавити