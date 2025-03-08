Початок сезону: лікар назвала поширений алерген, який з'являється навесні
Сезон пилкування берези може бути справжнім випробуванням для людей, які страждають на алергію. Варто знати, як можна полегшити симптоми та захистити себе від алергенів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра та алерголога Діани Протоковило.
Як пережити сезон пилкування
Коли пилок рослини через дихальну систему потрапляє в організм алергіка, то імунна система сприймає його як патоген і починає протидіяти. Відбувається вироблення гістаміну, особливої речовини, яка є медіатором алергічних реакцій та призводить до виникнення симптомів полінозу.
Поліноз - це захворювання сезонного характеру, що виникає внаслідок алергічних реакцій на пилок рослин, а саме на певний білок, який в ньому міститься.
За словами лікаря, щоб легше пережити період пилкування берези, необхідно:
- Слідкуйте за рівнем пилку в повітрі за допомогою мобільних додатків або сайтів, які надають інформацію про концентрацію пилку. Коли побачите, що рівень пилку в повітрі збільшується, то варто почати приймати антигістамінні препарати завчасно, ще до появи симптомів
- Після повернення з вулиці прийміть душ та змініть одяг, на якому може осідати пилок берези
- Проводьте вологі прибирання, уникайте провітрювання будинку. Краще користуватись кондиціонером, щоб пилок не потрапляв у будинок
- Уникайте перебування на вулиці в першій половині дня, коли концентрація пилку берези в повітрі найвища
- Не сушіть одяг на вулиці, щоб уникнути потрапляння пилку на нього
- Плануйте подорожі в менш забруднені місця: Якщо можливо, поїдьте на час сезону пилкування в регіони з меншою концентрацією пилку або в гори
Ризик симптомів пилку берези
Під час пилку берези в алергіків можуть спостерігатися такі симптоми: свербіж у носі, чхання, нежить, свербіж, почервоніння, печіння та сльозотеча. Крім того, симптоми астми можуть загострюватися.
Слід пам’ятати, що береза може схрещуватися з пилком інших рослин, а також з продуктами харчування. Це означає, що такі ж симптоми можуть турбувати і після вживання, наприклад, яблук, ківі, моркви, селери, сої або лісових горіхів.
Варто зазначити, що забруднене повітря, особливо у великих містах, сприяє підвищенню ризику алергії на пилок.
Важливим елементом є вплив генетичної схильності, а також шкідливих факторів, яким ми можемо піддаватися, наприклад, у школі чи на роботі.
Пацієнти з діагнозом "алергія на березу" повинні приймати відповідно підібрані препарати в сезон пилку. Варто також розглянути імунотерапію або десенсибілізацію.
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