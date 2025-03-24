Чому в квітні загострюється алергія і як її уникнути?

Чому в квітні загострюється алергія? У цей період повітря наповнюється пилком дерев, зростає рівень алергенів, і багато хто відчуває характерні симптоми: чхання, закладеність носа, сльозотечу, свербіж у очах і навіть проблеми з диханням.

Чому саме квітень стає піком загострення алергії, і як мінімізувати її вплив на здоров’я - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Основні причини загострення алергії у квітні

Пилок дерев

У квітні починають активно цвісти береза, вільха, тополя та інші дерева, пилок яких розноситься вітром на великі відстані. Навіть якщо поблизу немає джерела пилку, його частинки можуть потрапити до вас із інших регіонів.

Зміна кліматичних умов

Весняне потепління супроводжується вітрами, які піднімають пилок у повітря. Крім того, підвищена вологість може сприяти розвитку плісняви, ще одного потужного алергену.

Підвищене забруднення повітря

Поєднання пилку та вихлопних газів створює особливі сполуки, які можуть ще сильніше подразнювати слизові оболонки.

Як уникнути алергії

Щоб зменшити вплив алергенів і полегшити симптоми, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

Слідкуйте за рівнем пилку

Використовуйте спеціальні онлайн-сервіси, які показують рівень пилку у вашому регіоні. В дні з високою концентрацією алергенів намагайтеся менше виходити на вулицю.

Захищайтеся від пилку

Виходячи на вулицю, надягайте окуляри та головні убори, а після прогулянок мийте обличчя, руки і змінюйте одяг.

Підтримуйте чистоту в домі

Закривайте вікна в сезон цвітіння, використовуйте очищувачі повітря та регулярно проводьте вологе прибирання.

Приймайте антигістамінні препарати

Якщо симптоми алергії значні, варто звернутися до лікаря для підбору ефективних ліків.

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