7 вещей, которые вам нужно сделать сейчас, если у вас весенняя аллергия

Симптомы сезонной аллергии

Основным симптомом аллергии является сенная лихорадка, которая сопровождает аллергиков с ранней весны и может длиться неделями и месяцами, в отличие от насморка, который является симптомом простуды и исчезает через 1-2 недели.

Какая разница между сенной лихорадкой и обычной лихорадкой? Отличить ее можно не только по продолжительности, но и по симптомам, которые сопровождают.

Основными симптомами аллергии и сенной лихорадки являются:

частое чихание,

насморк или заложенный нос,

зуд,

покраснение или слезоточивость глаз (аллергический конъюнктивит)

зуд в горле, рту, носу и ушах,

кашель, вызванный выделениями, стекающими по задней стенке горла.

Менее распространенные симптомы включают потерю обоняния (аносмия), синусовую боль, боль в голове или ушах, а также общую усталость и слабость. Сенная лихорадка также усугубляет симптомы астмы.

7 вещей, которые вам нужно сделать сейчас, если у вас аллергия

Принимайте антигистаминные препараты

Начните их принимать заранее, потому что полная эффективность может проявиться через месяц. Они блокируют действие гистамина, который отвечает за симптомы аллергии. Они дешевые и легкодоступные, их можно купить без рецепта в аптеках и супермаркетах.

Попробуйте барьерные бальзамы

Они задерживают пыльцу растений, пылевых клещей и аллергены домашних животных. Нанесите их на кожу вокруг носа и под глазами, чтобы предотвратить попадание пыльцы в организм. Выбирайте органические продукты, которые не содержат лекарств.

Ограничьте контакт с пыльцой

Закройте окна и двери, чтобы пыльца не попала в ваш дом. Снимите обувь, прежде чем зайти в дом, чтобы избежать распространения пыльцы.

Используйте глазные капли

Они действуют по-разному: подавляют высвобождение гистамина, обладают противовоспалительными свойствами или блокируют воспаление. Они увлажняют глаза и вымывают пыльцу, таким образом успокаивая раздражение глаз, вызванное аллергенами. В зависимости от активного вещества, которое в них содержится, эффект может быть мгновенным или проявляться через несколько дней.

Используйте назальный спрей

Он действует непосредственно на слизистую оболочку носа, ограничивая всасывание действующих веществ. Он успокаивает насморк и очищает заложенный нос, облегчая дыхание.

Защитите глаза

Носите солнцезащитные очки с боковыми щитками, чтобы защитить глаза от пыльцы. Носите шляпу или кепку, чтобы пыльца не оседала на волосах.

Смойте пыльцу с тела

После прогулки симптомы аллергии не утихнут, если принести пыльцу с собой с улицы. Поэтому, придя домой, умойтесь и переоденьтесь. Также примите душ, чтобы удалить пыльцу с тела и волос.

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