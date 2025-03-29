7 вещей, которые вам нужно сделать сейчас, если у вас весенняя аллергия

Повышение температуры и сухие солнечные дни способствуют прогулкам, но они также усиливают симптомы аллергии. Цветущие деревья и травы могут вызвать неприятные симптомы у аллергиков.
Как сейчас подготовиться, чтобы не страдать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Основным симптомом аллергии является сенная лихорадка, которая сопровождает аллергиков с ранней весны и может длиться неделями и месяцами, в отличие от насморка, который является симптомом простуды и исчезает через 1-2 недели.
Какая разница между сенной лихорадкой и обычной лихорадкой? Отличить ее можно не только по продолжительности, но и по симптомам, которые сопровождают.
Основными симптомами аллергии и сенной лихорадки являются:
Менее распространенные симптомы включают потерю обоняния (аносмия), синусовую боль, боль в голове или ушах, а также общую усталость и слабость. Сенная лихорадка также усугубляет симптомы астмы.
Принимайте антигистаминные препараты
Начните их принимать заранее, потому что полная эффективность может проявиться через месяц. Они блокируют действие гистамина, который отвечает за симптомы аллергии. Они дешевые и легкодоступные, их можно купить без рецепта в аптеках и супермаркетах.
Попробуйте барьерные бальзамы
Они задерживают пыльцу растений, пылевых клещей и аллергены домашних животных. Нанесите их на кожу вокруг носа и под глазами, чтобы предотвратить попадание пыльцы в организм. Выбирайте органические продукты, которые не содержат лекарств.
Ограничьте контакт с пыльцой
Закройте окна и двери, чтобы пыльца не попала в ваш дом. Снимите обувь, прежде чем зайти в дом, чтобы избежать распространения пыльцы.
Используйте глазные капли
Они действуют по-разному: подавляют высвобождение гистамина, обладают противовоспалительными свойствами или блокируют воспаление. Они увлажняют глаза и вымывают пыльцу, таким образом успокаивая раздражение глаз, вызванное аллергенами. В зависимости от активного вещества, которое в них содержится, эффект может быть мгновенным или проявляться через несколько дней.
Используйте назальный спрей
Он действует непосредственно на слизистую оболочку носа, ограничивая всасывание действующих веществ. Он успокаивает насморк и очищает заложенный нос, облегчая дыхание.
Защитите глаза
Носите солнцезащитные очки с боковыми щитками, чтобы защитить глаза от пыльцы. Носите шляпу или кепку, чтобы пыльца не оседала на волосах.
Смойте пыльцу с тела
После прогулки симптомы аллергии не утихнут, если принести пыльцу с собой с улицы. Поэтому, придя домой, умойтесь и переоденьтесь. Также примите душ, чтобы удалить пыльцу с тела и волос.
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