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7 речей, які вам потрібно зробити зараз, якщо у вас весіння алергія

Субота 29 березня 2025 13:19
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7 речей, які вам потрібно зробити зараз, якщо у вас весіння алергія Фото: Як запобігти весняній алергії (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Підвищення температури та сухі сонячні дні сприяють прогулянкам, але вони також посилюють симптоми алергії. Квітучі дерева та трави можуть викликати неприємні симптоми у алергіків.

Як зараз підготуватися, щоб не страждати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Симптоми сезонної алергії

Основним симптомом алергії є сінна лихоманка, яка супроводжує алергіків з ранньої весни і може тривати тижнями і місяцями, на відміну від нежитю, який є симптомом застуди і зникає через 1-2 тижні.

Яка різниця між сінною лихоманкою та звичайною лихоманкою? Відрізнити її можна не тільки за тривалістю, але і за симптомами, які супроводжують.

Основними симптомами алергії та сінної лихоманки є:

  • часте чхання,
  • нежить або закладений ніс,
  • свербіж,
  • почервоніння або сльозоточивість очей (алергічний кон'юнктивіт)
  • свербіж у горлі, роті, носі та вухах,
  • кашель, викликаний виділеннями, що стікають по задній стінці горла.

Менш поширені симптоми включають втрату нюху (аносмія), синусовий біль, біль у голові або вухах, а також загальну втому та слабкість. Сінна лихоманка також посилює симптоми астми.

7 речей, які вам потрібно зробити зараз, якщо у вас алергія

Приймайте антигістамінні препарати

Почніть їх приймати заздалегідь, тому що повна ефективність може проявитися через місяць. Вони блокують дію гістаміну, який відповідає за симптоми алергії. Вони дешеві і легкодоступні, їх можна купити без рецепта в аптеках і супермаркетах.

Спробуйте бар'єрні бальзами

Вони затримують пилок рослин, пилових кліщів і алергени домашніх тварин. Нанесіть їх на шкіру навколо носа і під очима, щоб запобігти потраплянню пилку в організм. Вибирайте органічні продукти, які не містять ліків.

Обмежте контакт із пилком

Закрийте вікна та двері, щоб пилок не потрапив у ваш дім. Зніміть взуття, перш ніж зайти в будинок, щоб уникнути поширення пилку.

Використовуйте очні краплі

Вони діють по-різному: пригнічують вивільнення гістаміну, мають протизапальні властивості або блокують запалення. Вони зволожують очі та вимивають пилок, таким чином заспокоюючи подразнення очей, викликане алергенами. Залежно від активної речовини, що в них міститься, ефект може бути миттєвим або проявлятися через кілька днів.

Використовуйте назальний спрей

Він діє безпосередньо на слизову оболонку носа, обмежуючи всмоктування діючих речовин. Він заспокоює нежить і очищає закладений ніс, полегшуючи дихання.

Захистіть очі

Носіть сонцезахисні окуляри з бічними щитками, щоб захистити очі від пилку. Носіть капелюх або кепку, щоб пилок не осідав на волоссі.

Змийте пилок з тіла

Після прогулянки симптоми алергії не вщухнуть, якщо принести пилок з собою з вулиці. Тому, прийшовши додому, вмийтеся та переодягніться. Також прийміть душ, щоб видалити пилок з тіла та волосся.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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