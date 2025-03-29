7 вещей, которые вам нужно сделать сейчас, если у вас весенняя аллергия
Повышение температуры и сухие солнечные дни способствуют прогулкам, но они также усиливают симптомы аллергии. Цветущие деревья и травы могут вызвать неприятные симптомы у аллергиков.
Как сейчас подготовиться, чтобы не страдать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Симптомы сезонной аллергии
Основным симптомом аллергии является сенная лихорадка, которая сопровождает аллергиков с ранней весны и может длиться неделями и месяцами, в отличие от насморка, который является симптомом простуды и исчезает через 1-2 недели.
Какая разница между сенной лихорадкой и обычной лихорадкой? Отличить ее можно не только по продолжительности, но и по симптомам, которые сопровождают.
Основными симптомами аллергии и сенной лихорадки являются:
- частое чихание,
- насморк или заложенный нос,
- зуд,
- покраснение или слезоточивость глаз (аллергический конъюнктивит)
- зуд в горле, рту, носу и ушах,
- кашель, вызванный выделениями, стекающими по задней стенке горла.
Менее распространенные симптомы включают потерю обоняния (аносмия), синусовую боль, боль в голове или ушах, а также общую усталость и слабость. Сенная лихорадка также усугубляет симптомы астмы.
7 вещей, которые вам нужно сделать сейчас, если у вас аллергия
Принимайте антигистаминные препараты
Начните их принимать заранее, потому что полная эффективность может проявиться через месяц. Они блокируют действие гистамина, который отвечает за симптомы аллергии. Они дешевые и легкодоступные, их можно купить без рецепта в аптеках и супермаркетах.
Попробуйте барьерные бальзамы
Они задерживают пыльцу растений, пылевых клещей и аллергены домашних животных. Нанесите их на кожу вокруг носа и под глазами, чтобы предотвратить попадание пыльцы в организм. Выбирайте органические продукты, которые не содержат лекарств.
Ограничьте контакт с пыльцой
Закройте окна и двери, чтобы пыльца не попала в ваш дом. Снимите обувь, прежде чем зайти в дом, чтобы избежать распространения пыльцы.
Используйте глазные капли
Они действуют по-разному: подавляют высвобождение гистамина, обладают противовоспалительными свойствами или блокируют воспаление. Они увлажняют глаза и вымывают пыльцу, таким образом успокаивая раздражение глаз, вызванное аллергенами. В зависимости от активного вещества, которое в них содержится, эффект может быть мгновенным или проявляться через несколько дней.
Используйте назальный спрей
Он действует непосредственно на слизистую оболочку носа, ограничивая всасывание действующих веществ. Он успокаивает насморк и очищает заложенный нос, облегчая дыхание.
Защитите глаза
Носите солнцезащитные очки с боковыми щитками, чтобы защитить глаза от пыльцы. Носите шляпу или кепку, чтобы пыльца не оседала на волосах.
Смойте пыльцу с тела
После прогулки симптомы аллергии не утихнут, если принести пыльцу с собой с улицы. Поэтому, придя домой, умойтесь и переоденьтесь. Также примите душ, чтобы удалить пыльцу с тела и волос.
Вас может заинтересовать
- Почему в апреле обостряется аллергия и как ее избежать?
- Врач назвала распространенный аллерген, который появляется весной
- Названы худшие овощи, которые продаются в супермаркете весной
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.