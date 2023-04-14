7 речей, які мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023

Срібло, багато срібла

Металік - один з головних трендів цього сезону. Ви можете дозволити навіть суцільний тотал-лук у сріблі, або ж зробити акцент на якусь одну річ.

Silver pants

У срібних штанах ви будете просто неперевершені!

Незвичні чокери

Прикрасьте шию і зону декольте чокером із крупною квіткою, і ви точно виділитеся з натовпу.

Зовнішні шви

Цей тренд то йде, то знову повертається, що з ним і сталося цього сезону. В такому стилі можна обирати будь-які предмети гардеробу: сукні, спідниці, штани.

Картаті сорочки

Стилі панк і гранж також актуальні цього сезону. Картата сорочка додасть вашому образу певну неохайність, від чого ви тільки виграєте.

Твідові жакети

Поєднайте класичний жакет з джинсами та балетками для вуличного виходу і точно не програєте.

Футуристисні окуляри

Для літа 2023 оберіть футуристичні окуляри, які також називають "лижними".

Всі фото: instagram.com/styleguide.ua