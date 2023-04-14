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7 вещей, которые должны быть в вашем шкафу в сезоне весна-лето 2023

Какие вещи должны быть в моде в 2023 году (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мода на весну-лето 2023 диктует свои правила. В этом сезоне тренды возглавляют металлик, футуристичность и чокеры из 90-х. Но не только

О 7 самых модных вещах сезона рассказала в Instagram стилист Яна Платонова.

Серебро, много серебра

Металлик - один из главных трендов этого сезона. Вы можете позволить даже сплошной тотал-лук в серебре, или сделать акцент на какую-то одну вещь.

Silver pants

В серебряных штанах вы будете просто неотразимы!

Необычные чокеры

Украсьте шею и зону декольте чокером с крупным цветком, и вы точно выделитесь из толпы.

Наружные швы

Этот тренд то уходит, то снова возвращается, что с ним и произошло в этом сезоне. В таком стиле можно выбирать любые предметы гардероба: платья, юбки, брюки.

Клетчатая рубашка

Стили панк и гранж также актуальны в этом сезоне. Клетчатая рубашка придаст вашему образу определенную небрежность, от чего вы только выиграете.

Твидовые жакеты

Совместите классический жакет с джинсами и балетками для уличного выхода и точно не проиграете.

Футуристические очки

Для лета 2023 года выберите футуристические очки, которые также называют "лыжными".

Все фото: instagram.com/styleguide.ua

О первой части трендовых вещей вы можете узнать по ссылке здесь.

Также читайте о самых крутых юбках сезона.

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