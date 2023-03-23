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Ці 7 спідниць - найкрутіші в сезоні 2023. Фотоприклади

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Четвер 23 березня 2023 21:20
Ці 7 спідниць - найкрутіші в сезоні 2023. Фотоприклади Спідниці, модні навесні 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Цієї весни в тренді дуже багато цікавих спідниць, які допоможуть вам створити дуже круті образи на всі випадки життя.

Фотопідбірку показала стилістка Анна Леканова в Instagram.

Довжина максі

Спідниці довжиною до п'ят дуже актуальні цього сезону. Вони пасують для різних типів фігури, і для різних виходів - як для прогулянки містом, так і для вечірніх виходів.

Ці 7 спідниць - найкрутіші в сезоні 2023. Фотоприклади

Спідниці карго

Це спідниці найчастіше довжини максі чи міді у стилі мілітарі, доповнені великими накладними кишенями. Загалом, те саме, що й штани. Тільки спідниця.

Ці 7 спідниць - найкрутіші в сезоні 2023. Фотоприклади

Асиметричні спідниці

Такий стиль обирають сміливі дівчата, які хочуть продемонструвати свою вишуканість, аристократизм і звісно ж сексуальність.

Ці 7 спідниць - найкрутіші в сезоні 2023. Фотоприклади

Джинсові спідниці

Цього сезону чим більше джинси - тим краще. Оберіть такий образ для щоденних виходів і точно не прогадаєте.

Ці 7 спідниць - найкрутіші в сезоні 2023. Фотоприклади

Шкіряні спідниці

Шкіра, як і джинса, дуже актуальні 2023 року. Довжину і фасон можете сміливо обирати на свій смак.

Ці 7 спідниць - найкрутіші в сезоні 2023. Фотоприклади

Шовкові чи сатинові спідниці

Легка тканина, яка мов вода, стікатиме вашими формами - прекрасний вибір модниць. Тільки пам'ятайте, що така тканина може підкреслити недоліки фігури.

Ці 7 спідниць - найкрутіші в сезоні 2023. Фотоприклади

Спідниці в складку

Такий вибір для справжніх кокеток, адже спідниці в складку - найчастіше короткі. Якщо хочете продемонструвати ніжки - сміливо робіть вибір на користь такого фасону.

Ці 7 спідниць - найкрутіші в сезоні 2023. Фотоприклади

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova

Раніше ми писали про хітове взуття цього сезону.

Також читайте про найкращі романтичні речі весни, які мають бути в гардеробі модниці.

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