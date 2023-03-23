Ці 7 спідниць - найкрутіші в сезоні 2023. Фотоприклади
Цієї весни в тренді дуже багато цікавих спідниць, які допоможуть вам створити дуже круті образи на всі випадки життя.
Фотопідбірку показала стилістка Анна Леканова в Instagram.
Довжина максі
Спідниці довжиною до п'ят дуже актуальні цього сезону. Вони пасують для різних типів фігури, і для різних виходів - як для прогулянки містом, так і для вечірніх виходів.
Спідниці карго
Це спідниці найчастіше довжини максі чи міді у стилі мілітарі, доповнені великими накладними кишенями. Загалом, те саме, що й штани. Тільки спідниця.
Асиметричні спідниці
Такий стиль обирають сміливі дівчата, які хочуть продемонструвати свою вишуканість, аристократизм і звісно ж сексуальність.
Джинсові спідниці
Цього сезону чим більше джинси - тим краще. Оберіть такий образ для щоденних виходів і точно не прогадаєте.
Шкіряні спідниці
Шкіра, як і джинса, дуже актуальні 2023 року. Довжину і фасон можете сміливо обирати на свій смак.
Шовкові чи сатинові спідниці
Легка тканина, яка мов вода, стікатиме вашими формами - прекрасний вибір модниць. Тільки пам'ятайте, що така тканина може підкреслити недоліки фігури.
Спідниці в складку
Такий вибір для справжніх кокеток, адже спідниці в складку - найчастіше короткі. Якщо хочете продемонструвати ніжки - сміливо робіть вибір на користь такого фасону.
Всі фото: instagram.com/anna.le.nova
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