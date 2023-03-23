Ці 7 спідниць - найкрутіші в сезоні 2023. Фотоприклади

Цієї весни в тренді дуже багато цікавих спідниць, які допоможуть вам створити дуже круті образи на всі випадки життя.

Довжина максі

Спідниці довжиною до п'ят дуже актуальні цього сезону. Вони пасують для різних типів фігури, і для різних виходів - як для прогулянки містом, так і для вечірніх виходів.

Спідниці карго

Це спідниці найчастіше довжини максі чи міді у стилі мілітарі, доповнені великими накладними кишенями. Загалом, те саме, що й штани. Тільки спідниця.

Асиметричні спідниці

Такий стиль обирають сміливі дівчата, які хочуть продемонструвати свою вишуканість, аристократизм і звісно ж сексуальність.

Джинсові спідниці

Цього сезону чим більше джинси - тим краще. Оберіть такий образ для щоденних виходів і точно не прогадаєте.

Шкіряні спідниці

Шкіра, як і джинса, дуже актуальні 2023 року. Довжину і фасон можете сміливо обирати на свій смак.

Шовкові чи сатинові спідниці

Легка тканина, яка мов вода, стікатиме вашими формами - прекрасний вибір модниць. Тільки пам'ятайте, що така тканина може підкреслити недоліки фігури.

Спідниці в складку

Такий вибір для справжніх кокеток, адже спідниці в складку - найчастіше короткі. Якщо хочете продемонструвати ніжки - сміливо робіть вибір на користь такого фасону.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova