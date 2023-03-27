ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

9 речей, які мають бути у вашій шафі 2023 року: найкрутіші одяг, взуття, аксесуари

Новость на русском →
Понеділок 27 березня 2023 18:40
9 речей, які мають бути у вашій шафі 2023 року: найкрутіші одяг, взуття, аксесуари Модні речі 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Модні віяння весни 2023 радують нас тенденцією до зручності. Це простежується, як в одязі і взутті, так і в аксесуарах. Балетки, ретро-кросівки, максі, перли в прикрасах - це і не тільки має бути в гардеробі модниці, яка себе поважає.

Про 9 найкрутіших речей сезону розповіла в Instagram стилістка Яна Платонова.

Ретро-кеди

Хітом сезону стали ретро-кеди. Такі, зокрема, представлені в лінійці Adidas. Оберіть одну з моделей - Samba, Gazelle, Munchen, Spezial - і точно не прогадаєте.

9 речей, які мають бути у вашій шафі 2023 року: найкрутіші одяг, взуття, аксесуари

Балетки

Оберіть варіант з дитячим лейтмотивом - ремінцем. Таке взуття надасть вам легкості і романтичності.

9 речей, які мають бути у вашій шафі 2023 року: найкрутіші одяг, взуття, аксесуари

Skinny Scarf

Трохи дивний аксесуар, якщо чесно. Але він точно підвищить градус вашого стилю.

9 речей, які мають бути у вашій шафі 2023 року: найкрутіші одяг, взуття, аксесуари

Сумки з деніму

Мода на денім повернулася до нас з 2000-х. Якщо не ризикуєте вийти в тотал-лук-денім, оберіть трендовий аксесуар - джинсову сумку.

9 речей, які мають бути у вашій шафі 2023 року: найкрутіші одяг, взуття, аксесуари

А-спідниця

Довга трапецієвидна спідниця зі складками - новинка сезону, яка має шанс прижитися.

9 речей, які мають бути у вашій шафі 2023 року: найкрутіші одяг, взуття, аксесуари

Пов'язки

Такий варіант аксесуару для волосся - точно найдоступніший.

9 речей, які мають бути у вашій шафі 2023 року: найкрутіші одяг, взуття, аксесуари

Спідниці і сукні максі

Мода на таку довжину триває і триматиметься ще не один сезон.

9 речей, які мають бути у вашій шафі 2023 року: найкрутіші одяг, взуття, аксесуари

Перлини

Аксесуари з перлинами ніколи не зникнуть з модного обрію, а цього сезону вони на новому витку популярності.

9 речей, які мають бути у вашій шафі 2023 року: найкрутіші одяг, взуття, аксесуари

Бомбери

Якщо у вас досі нема у гардеробі такої куртки, обов'язково придбайте. Бомбери залишаються у трендах!

9 речей, які мають бути у вашій шафі 2023 року: найкрутіші одяг, взуття, аксесуари

Всі фото: instagram.com/styleguide.ua

Раніше ми писали про найкрутіші спідниці сезону.

Також читайте про найкращі романтичні речі весни, які мають бути в гардеробі модниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
стиль мода стилист