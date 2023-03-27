9 речей, які мають бути у вашій шафі 2023 року: найкрутіші одяг, взуття, аксесуари
Модні віяння весни 2023 радують нас тенденцією до зручності. Це простежується, як в одязі і взутті, так і в аксесуарах. Балетки, ретро-кросівки, максі, перли в прикрасах - це і не тільки має бути в гардеробі модниці, яка себе поважає.
Про 9 найкрутіших речей сезону розповіла в Instagram стилістка Яна Платонова.
Ретро-кеди
Хітом сезону стали ретро-кеди. Такі, зокрема, представлені в лінійці Adidas. Оберіть одну з моделей - Samba, Gazelle, Munchen, Spezial - і точно не прогадаєте.
Балетки
Оберіть варіант з дитячим лейтмотивом - ремінцем. Таке взуття надасть вам легкості і романтичності.
Skinny Scarf
Трохи дивний аксесуар, якщо чесно. Але він точно підвищить градус вашого стилю.
Сумки з деніму
Мода на денім повернулася до нас з 2000-х. Якщо не ризикуєте вийти в тотал-лук-денім, оберіть трендовий аксесуар - джинсову сумку.
А-спідниця
Довга трапецієвидна спідниця зі складками - новинка сезону, яка має шанс прижитися.
Пов'язки
Такий варіант аксесуару для волосся - точно найдоступніший.
Спідниці і сукні максі
Мода на таку довжину триває і триматиметься ще не один сезон.
Перлини
Аксесуари з перлинами ніколи не зникнуть з модного обрію, а цього сезону вони на новому витку популярності.
Бомбери
Якщо у вас досі нема у гардеробі такої куртки, обов'язково придбайте. Бомбери залишаються у трендах!
Всі фото: instagram.com/styleguide.ua
Раніше ми писали про найкрутіші спідниці сезону.
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