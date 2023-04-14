7 вещей, которые должны быть в вашем шкафу в сезоне весна-лето 2023
Мода на весну-лето 2023 диктует свои правила. В этом сезоне тренды возглавляют металлик, футуристичность и чокеры из 90-х. Но не только
О 7 самых модных вещах сезона рассказала в Instagram стилист Яна Платонова.
Серебро, много серебра
Металлик - один из главных трендов этого сезона. Вы можете позволить даже сплошной тотал-лук в серебре, или сделать акцент на какую-то одну вещь.
Silver pants
В серебряных штанах вы будете просто неотразимы!
Необычные чокеры
Украсьте шею и зону декольте чокером с крупным цветком, и вы точно выделитесь из толпы.
Наружные швы
Этот тренд то уходит, то снова возвращается, что с ним и произошло в этом сезоне. В таком стиле можно выбирать любые предметы гардероба: платья, юбки, брюки.
Клетчатая рубашка
Стили панк и гранж также актуальны в этом сезоне. Клетчатая рубашка придаст вашему образу определенную небрежность, от чего вы только выиграете.
Твидовые жакеты
Совместите классический жакет с джинсами и балетками для уличного выхода и точно не проиграете.
Футуристические очки
Для лета 2023 года выберите футуристические очки, которые также называют "лыжными".
Все фото: instagram.com/styleguide.ua
О первой части трендовых вещей вы можете узнать по ссылке здесь.
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