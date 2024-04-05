7 причин не купувати телефони Xiaomi

Смартфони Xiaomi привертають увагу не лише доступною ціною, а й репутацією, яка стала гарантією якості для багатьох споживачів. Однак останнім часом стає очевидним, що пристрої компанії не є оптимальним вибором. Про це говорять безліч причин, які спонукають звернути увагу на альтернативні варіанти при покупці смартфона.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-платформу KnowYourMobile , на якій представлені огляди, новини та відеоролики про новітні технології.

Проблеми з перегрівом

Одна з найбільших і найчастіше згадуваних проблем з телефонами Xiaomi пов'язана з перегрівом. Якщо зайти в Інтернет, то можна буквально де завгодно знайти свідчення того, що користувачі Xiaomi мають проблеми з перегріванням своїх смартфонів. І це не характерно для однієї моделі в лінійці телефонів Xiaomi.

Існує ціла низка теорій про те, як виправити перегрів телефонів Xiaomi: від видалення магазину додатків Google Play до рутування телефону та встановлення свіжої картки пам'яті. У будь-якому випадку, перегрів телефонів - це не жарт, адже вони можуть вибухнути.

Якщо ви купуєте телефон Xiaomi, це одна з речей, на яку слід звернути увагу.

Проблемне програмне забезпечення

Google, Apple, Samsung та Huawei вже багато років створюють мобільні інтерфейси. Xiaomi у цьому контексті трохи відрізняється. Єдиний реальний досвід - це китайський ринок, який повністю відрізняється від західних ринків, таких як США та Великобританія.

Тому до MIUI Xiaomi доведеться трохи звикнути, навіть якщо ви досвідчений телефонний користувач. Покопатися в налаштуваннях доведеться просто для того, щоб отримувати сповіщення. Також ви зіткнетеся з тим, що смартфон гальмуватиме на порожньому місці, а програми - неправильно працювати і періодично вилітати.

Нераціональна "оперативка"

Телефони Xiaomi оснащені великою кількістю оперативної пам'яті. Але те, як вони керують нею, залишає бажати кращого, особливо якщо ви використовуєте смартфон із 4 ГБ оперативної пам'яті або менше.

По суті, телефони Xiaomi люблять занадто сильно економити оперативну пам'ять, і кінцевим результатом цього є те, що програми можуть зависати та вилітати.

Швидко сідає

Ще одна проблема, яка торкається телефонів Xiaomi, пов'язана з їх акумулятором. Через кілька місяців використання ви зіткнетеся з надмірним розрядом батареї, або знизите її продуктивність.

Одна з головних причин надмірного розряду батареї пов'язана з тим, як телефон переключається з мережі до мережі. Один із способів вирішення цієї проблеми - забезпечити, щоб обидва слоти для SIM-карти на телефоні були заблоковані для мобільних даних одного типу (по суті, відключіть Dual 4G та виберіть LTE для SIM-карти, яку ви використовуєте).

Якщо у вас несправний акумулятор, як це буває в деяких користувачів, необхідно придбати запасний. Однак у США та країнах Європи його буде проблематично знайти.

Трабли з оновленням Android

Ще один момент, який розчаровує багатьох власників - це оновлення ОС, вони дуже важливі для сучасного смартфона. З оновленнями виправляються різні помилки, додаються нові функції та покращується безпека.

Однак у Xiaomi часто після оновлення прошивки проблем стає більше, а наступне оновлення доводиться чекати довго. Компанія неодноразово обманювала з термінами виходу важливих оновлень або зовсім їх скасовувала та припиняла подальшу підтримку пристроїв.

Не надто надійний

Одна з найважливіших речей, яка вам потрібна від нового телефону - це почуття надійності.

З телефонами Xiaomi це не так. По-перше, ви майже напевно не отримаєте два великих оновлень Android, а це означає, що всього через 12 місяців після покупки вашого телефону на ньому більше не буде використовуватися остання версія Android.

По-друге, телефони Xiaomi відомі тим, що в них дуже багато помилок і є багато проблем із програмним забезпеченням.

Підтримка війни

Після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, компанія Xiaomi не анонсувала свого відходу з Росії. Проте з весни 2022 року вона призупинила свою маркетингову діяльність у цій країні. Незважаючи на це, в 2023 році Xiaomi активно відновлювала штат співробітників у своїх російських офісах і оголосила про початок офіційного продажу флагманських смартфонів у Росії.

У квітні 2023 року Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) включило китайську корпорацію Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни.

Наступного дня компанія з Китаю відреагувала на це рішення. "Ми рішуче проти того, щоб НАЗК вносило нашу корпорацію до списку міжнародних спонсорів війни. Ми не підтримуємо жодних військових дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі", - йдеться у заяві. При цьому компанія навіть не намагалася засудити країну-агресора.