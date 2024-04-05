7 причин не покупать телефоны Xiaomi

Смартфоны Xiaomi привлекают внимание не только доступной ценой, но и репутацией, ставшей гарантией качества для многих потребителей. Однако в последнее время становится очевидным, что устройства этой компании не являются оптимальным выбором. Про это говорят множество причин, которые побуждают обратить внимание на альтернативные варианты при покупке смартфона.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-платформу KnowYourMobile , на которой представлены обзоры, новости и видеоролики о новейших технологиях.

Проблемы с перегревом

Одна из самых больших и наиболее часто упоминаемых проблем с телефонами Xiaomi связана с перегревом. Если зайти в Интернет, то можно буквально где угодно найти свидетельства того, что пользователи Xiaomi испытывают проблемы с перегревом своих смартфонов. И это не характерно для какой-либо одной модели в линейке телефонов Xiaomi.

Существует целый ряд теорий о том, как исправить перегрев телефонов Xiaomi: от удаления магазина приложений Google Play до рутирования телефона и установки свежей карты памяти. В любом случае, перегрев телефонов - это не шутка, ведь они могут взорваться.

Если вы покупаете телефон Xiaomi, это одна из вещей, на которую следует обратить внимание.

Проблемное программное обеспечение

Google, Apple, Samsung и Huawei уже много лет создают мобильные интерфейсы. Xiaomi в этом контексте немного отличается. Единственный реальный опыт - это китайский рынок, который полностью отличается от западных рынков, таких как США и Великобритания.

По этой причине к MIUI Xiaomi придется немного привыкнуть, даже если вы опытный телефонный юзер. Покопаться в настройках придется просто для того, чтобы получать уведомления. Также вы столкнетесь с тем, что смартфон будет тормозить на пустом месте, а приложения - неправильно работать и периодически вылетать.

Нерациональная "оперативка"

Телефоны Xiaomi оснащены большим количеством оперативной памяти. Но то, как они управляют ею, оставляет желать лучшего, особенно если вы используете смартфон с 4 ГБ оперативной памяти или меньше.

По сути, телефоны Xiaomi любят слишком сильно экономить оперативную память, и конечным результатом этого является то, что приложения могут зависать и вылетать.

Быстро садится

Еще одна проблема, которая затрагивает телефоны Xiaomi, связана с их аккумулятором. Через несколько месяцев использования вы либо столкнетесь с чрезмерным разрядом батареи, либо снизите ее производительность.

Одна из главных причин чрезмерного разряда батареи связана с тем, как телефон переключается из сети в сеть. Один из способов решения этой проблемы - обеспечить, чтобы оба слота для SIM-карты на телефоне были заблокированы для мобильных данных одного типа (по сути, отключите Dual 4G и выберите LTE для SIM-карты, которую вы используете).

Если у вас неисправный аккумулятор, как это бывает у некоторых пользователей, вам необходимо приобрести запасной. Однако в США и странах Европы его будет проблематично найти.

Траблы с обновлением Android

Еще один момент, который разочаровывает многих владельцев - это обновления ОС, они очень важны для современного смартфона. С обновлениями исправляются различные ошибки, добавляются новые функции и улучшается безопасность.

Однако у Xiaomi часто после обновления прошивки проблем становится больше, а следующее обновление приходится ждать долго. Компания не раз обманывала со сроками выхода важных обновлений или вовсе их отменяла и прекращала дальнейшую поддержку устройств.

Не слишком надежный

Одна из самых важных вещей, которая вам нужна от нового телефона, - это чувство надежности.

С телефонами Xiaomi это не так. Во-первых, вы почти наверняка не получите два крупных обновления Android, а это означает, что всего через 12 месяцев после покупки вашего телефона на нем больше не будет использоваться последняя версия Android.

Во-вторых, телефоны Xiaomi известны тем, что в них очень много ошибок и имеется множество проблем с программным обеспечением.

Поддержка войны

После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину, компания Xiaomi не анонсировала своего ухода из России. Однако с весны 2022 года она приостановила свою маркетинговую деятельность в этой стране. Несмотря на это, в 2023 году Xiaomi активно восстанавливала штат сотрудников в своих российских офисах и объявила о начале официальных продаж флагманских смартфонов в России.

В апреле 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило китайскую корпорацию Xiaomi в список международных спонсоров войны.

На следующий день компания из Китая отреагировала на это решение. "Мы решительно против того, чтобы НАПК вносило нашу корпорацию в список международных спонсоров войны. Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире", - говорится в заявлении. При этом компания даже не потрудилась осудить страну-агрессора.