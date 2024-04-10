5 проблем із Telegram, які всіх дратують: як їх виправити

З Telegram пов'язано безліч можливостей і переваг, але, як і в будь-якому ыншому додатку, існують певні проблеми, які можуть викликати роздратування у користувачів.

Недостатня конфіденційність

Однією з найбільш обговорюваних проблем Telegram є недолік кінцевого шифрування для всіх повідомлень, що може викликати занепокоєння користувачів щодо конфіденційності та безпеки їх листування.

Вирішенням цієї проблеми може бути впровадження опції кінцевого шифрування для всіх повідомлень або додавання додаткових функцій для забезпечення більш високого рівня конфіденційності.

Спам та боти

Багато користувачів стикаються з проблемою спаму та ботів у Telegram, які можуть захаращувати їх чати та повідомлення. Для вирішення цієї проблеми Telegram може впровадити ефективніші алгоритми фільтрації спаму та покращити систему боротьби з ботами, наприклад, шляхом впровадження більш строгих правил для створення та використання ботів.

Проблеми з мобільним додатком

Деякі користувачі можуть зіткнутися з проблемами при використанні мобільного додатка, такими як повільне завантаження, зависання або вильоти. Для вирішення цієї проблеми Telegram може випустити оновлення програми, які виправлять помилки та покращать продуктивність.

Запрошення до груп та каналів

У Telegram останнім часом набрав популярності новий вид спаму, коли вас додають у величезну кількість різних груп та каналів.

Дратує це настільки сильно, що не передати словами. На тлі звичайних рекламних повідомлень це можна назвати новим видом тортур. Уявіть, потім із усіх цих груп та каналів доведеться видалятися. Але можна раз і назавжди вирішити цю проблему:

Відкрийте Телеграм і перейдіть до налаштувань. Потім виберіть розділ "Конфіденційність". У блоці “Конфіденційність” виберіть “Групи та канали”.

Там ви можете гнучко налаштувати, хто з користувачів може вас додавати до груп та каналів. Краще виставити “Мої контакти”. Тоді будь-яка людина з вашої телефонної книги зможе додати вас куди треба. З іншого боку, ви можете заборонити запрошення до груп конкретного користувача.

Реклама та план підписки

Такі пдодатки, як Telegram, мають якимось чином заробляти гроші, особливо тому, що вони масштабуються для обслуговування сотень мільйонів користувачів. У більшості випадків додатки монетизуються за рахунок показу реклами, і Telegram не є винятком.

Наприкінці 2021 - на початку 2022 року Telegram почав розміщувати рекламу у своєму додатку. Ці оголошення не відображаються в особистих повідомленнях або групових чатах. Натомість вони обмежені загальнодоступними каналами з більш ніж 1000 підписників і з'являються лише у певних регіонах.

У червні 2022 року Telegram представив Premium. Це додаткова послуга підписки, яка надає вам додаткові можливості. До них відносяться подвоєння ліміту розміру файлу, що завантажується, надання унікальних стікерів, можливість створювати більше папок для організації чатів і видалення реклами.