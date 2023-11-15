11 найбільших істот на планеті. Яких розмірів досягають і чим харчуються
На Землі поруч із нами живуть мільйони різних видів тварин - ссавців, рептилій, птахів, риб, земноводних, комах... Дехто з них може бути ледь помітним оку, інші - досягають величезних (у порівнянні зі своїми "товаришами") розмірів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які істоти на Землі вважаються найбільшими. Яких розмірів вони досягають і чим харчуються.
При підготовці матеріалу було використано джерела: BBC Science Focus, Wildlife Explained, Wikipedia.
Найбільший "водний" ссавець
Згідно з даними науковців, нині найбільша тварина у світі - Синій кит.
Ці океанські ссавці можуть важити до 190 тонн, досягати в довжину 30 метрів і мати висоти трішки менш як 5 метрів.
Харчуються вони переважно планктоном. Завдяки добре розвиненому "цідильному апарату", сформованому пластинами китового вуса, кити споживають також криль, рачків, дрібну рибу й головоногих молюсків.
Скріншот (YouTube/SK Films)
Найбільша тварина на суші
Найбільшою твариною на суші є Африканський слон.
Він може важити до 11 тонн і виростати до майже 7,5 метрів у довжину й майже 4 метрів у висоту. При цьому самки є зазвичай меншими за самців.
Раціон слонів напряму залежить від регіону їх проживання. Основа харчування цих тварин - рослинність (трава, листя, пагони молодих дерев, гілки тощо). Ласувати слони можуть фруктами.
Скріншот (YouTube/4K ZOOM)
Найвища наземна тварина
Найвищою наземною твариною вважають Масайську (кіліманджарську) жирафу.
Вага дорослої тварини може досягати кількох тонн. При цьому вона може бути до 5,7 метра висотою.
Як і всі парнокопитні, жирафи харчуються винятково рослинною їжею. Будова тіла та фізіологія дозволяють цим тваринам живитися листками дерев на висоті, де в них немає конкурентів. З-поміж усіх дерев жирафи надають перевагу акації.
Скріншот (YouTube/Siems Production)
Найбільша рептилія
Найбільша рептилія сучасного світу - Солоноводний (морський, гребінчастий) крокодил.
Самець цього виду може важити до тонни й виростати до 7 метрів у довжину.
Раціон крокодилів змінюється в залежності від віку. Молода особина може харчуватися комахами, павуками, жабами. Під час дорослішання й набуття більших розмірів крокодили переходять на риб, птахів, ящірок і дрібних ссавців. Доросла рептилія додає до раціону великих ссавців і плазунів.
При нестачі їжі крокодили поїдають також своїх слабших побратимів і дитинчат.
Скріншот (YouTube/Jinzo X)
Найбільший птах
Найбільший птах на Землі - страус.
Самець страуса може важити до 156 кілограмів і виростати до 2,75 метра у висоту. Самки цього птаха дещо менші. Їх максимальна висота становить близько 2 метрів.
Страуси - всеїдні істоти. Переважно вони харчуються рослинами, особливо корінням, листям й насінням. Водночас вони можуть ласувати невеликими комахами та ящірками.
Скріншот (YouTube/BBC Earth)
Найбільша риба
Найбільша у світі риба - Китова акула.
Вона може важити до 34 тонн і досягати понад 20 метрів у довжину.
Ця акула харчується шляхом фільтрації води - фітопланктоном, нектоном, макроводоростями та крилем. Інколи під час всмоктування води в пащу риби потрапляють також дрібні ракоподібні, невелика риба, краби чи кальмари.
Скріншот (YouTube/BBC Earth)
Найбільший павук
Найбільший у світі павук за довжиною ніг - Гігантський павук-мисливець.
Розмах його ніг може досягати 30 сантиметрів, а довжина тіла - майже 5 сантиметрів.
Зазвичай ці мисливці харчуються комахами, надаючи перевагу різним видам метеликів. Однак більші особини здатні вполювати навіть дрібних ссавців.
Скріншот (YouTube/Smithsonian Channel)
Водночас найбільшим павуком у світі за розміром тіла є добре відомий усім тарантул - Птахоїд-голіаф.
Його розміри також можуть сягати 30 см.
Харчуються ці тарантули різноманітними комахами. Великі особини можуть вполювати навіть жабу, ящірку, мишу чи невеличку пташку.
Скріншот (YouTube/Smithsonian Channel)
Найбільша змія
Найбільша змія у світі - Гігантська зелена (смарагдова) анаконда.
Вона може важити до 250 кілограмів і досягати в довжину понад 9 метрів.
Свою здобич анаконда вбиває, обвиваючи її й стискаючи, допоки та не задихнеться. При цьому паща змії відкривається настільки широко, що може проковтнути дорослу людину.
Анаконда харчується рибою, жабами, птахами, ссавцями. Може нападати на свійських тварин (водоплавних птахів, свиней і т.ін.).
Скріншот (YouTube/Nat Geo WILD)
Найбільша ящірка
Найбільша ящірка на Землі - Комодський варан (дракон).
Ця тварина може важити до 150 кілограмів і виростати до 3 метрів у довжину. Самки варанів - дещо менші.
На різних етапах життя варани харчуються різними тваринами - як хребетними, так і безхребетними.
Залежно від розмірів та віку, вони можуть поїдати комах (переважно прямокрилих), крабів, рибу, морських черепах, ящірок, змій (у тому числі й отруйних), птахів, дитинчат крокодилів, гризунів, оленів, кабанів, домашніх або диких собак, кішок, кіз, буйволів, велику рогату худобу, коней і навіть своїх сородичів.
За окремих обставин Комодські варани можуть нападати на людей і не гидують навіть падаллю.
Скріншот (YouTube/BBC Earth)
Найбільша комаха
Найбільша у світі комаха - Вусач-титан велетенський.
У довжину він може досягати 170 міліметрів, а його вага коливається в середньому в межах 22-26 грамів.
Ці комахи є типовими мешканцями дощових тропічних лісів і ведуть нічний спосіб життя. Дорослі особини живуть впродовж трьох-п'ятьох тижнів і не харчуються (існують завдяки накопиченим личинкою "запасів").
Унікальні створіння (фото: Wikipedia)
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