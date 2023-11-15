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11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаются

Среда 15 ноября 2023 20:02
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11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаются Не все большие животные - страшные (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

На Земле рядом с нами живут миллионы различных видов животных - млекопитающих, рептилий, птиц, рыб, земноводных, насекомых... Некоторые из них могут быть едва заметны глазу, другие - достигают огромных (по сравнению со своими "товарищами") размеров.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие существа на Земле считаются самыми большими. Каких размеров они достигают и чем питаются.

При подготовке материала были использованы источники: BBC Science Focus, Wildlife Explained, Wikipedia.

Самое большое "водное" млекопитающее

Согласно данным ученых, сегодня самое большое животное в мире - Синий кит.

Эти океанские млекопитающие могут весить до 190 тонн, достигать в длину 30 метров и иметь высоту чуть менее 5 метров.

Питаются они в основном планктоном. Благодаря хорошо развитому "цедильному аппарату", сформированному пластинами китового уса, киты потребляют также криль, рачков, мелкую рыбу и головоногих моллюсков.

11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаются

Скриншот (YouTube/SK Films)

Самое большое животное на суше

Самым большим животным на суше является Африканский слон.

Он может весить до 11 тонн и вырастать почти до 7,5 метров в длину и почти 4 метров в высоту. При этом самки обычно меньше самцов.

Рацион слонов напрямую зависит от региона их обитания. Основа питания этих животных - растительность (трава, листья, побеги молодых деревьев, ветки и т.п.). Лакомиться слоны могут фруктами.

11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаютсяСкриншот (YouTube/4K ZOOM)

Самое высокое наземное животное

Самым высоким наземным животным считают Масайскую (килиманджарскую) жирафу.

Вес взрослого животного может достигать нескольких тонн. При этом он может быть до 5,7 метра высотой.

Как и все парнокопытные, жирафы питаются исключительно растительной пищей. Телосложение и физиология позволяют этим животным питаться листьями деревьев на высоте, где у них нет конкурентов. Из всех деревьев жирафы предпочитают акацию.

11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаются

Скриншот (YouTube/Siems Production)

Самая большая рептилия

Самая большая рептилия современного мира - Солоноводный (морской, гребенчатый) крокодил.

Самец этого вида может весить до тонны и вырастать до 7 метров в длину.

Рацион крокодилов меняется в зависимости от возраста. Молодая особь может питаться насекомыми, пауками, лягушками. Во время взросления и обретения больших размеров крокодилы переходят на рыб, птиц, ящериц и мелких млекопитающих. Взрослая рептилия добавляет в рацион крупных млекопитающих и пресмыкающихся.

При недостатке пищи крокодилы поедают также своих более слабых собратьев и детенышей.

11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаются

Скриншот (YouTube/Jinzo X)

Самая большая птица

Самая большая птица на Земле - страус.

Самец страуса может весить до 156 килограммов и вырастать до 2,75 метра в высоту. Самки этой птицы несколько меньше. Их максимальная высота составляет около 2 метров.

Страусы - всеядные существа. Преимущественно они питаются растениями, особенно корнями, листьями и семенами. В то же время они могут лакомиться небольшими насекомыми и ящерицами.

11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаются

Скриншот (YouTube/BBC Earth)

Самая большая рыба

Крупнейшая в мире рыба - китовая акула.

Она может весить до 34 тонн и достигать более 20 метров в длину.

Эта акула питается путем фильтрации воды - фитопланктоном, нектоном, макроводорослями и крилем. Иногда при всасывании воды в пасть рыбы попадают также мелкие ракообразные, небольшая рыба, крабы или кальмары.

11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаются

Скриншот (YouTube/BBC Earth)

Самый большой паук

Самый большой в мире паук по длине ног - Гигантский паук-охотник.

Размах его ног может достигать 30 сантиметров, а длина тела - почти 5 сантиметров.

Обычно эти охотники питаются насекомыми, предпочитая разные виды бабочек. Однако большие особи способны поймать даже мелких млекопитающих.

11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаютсяСкриншот (YouTube/Smithsonian Channel)

В то же время самым большим пауком в мире по размеру тела является хорошо известный всем тарантул - Птицеед-голиаф.

Его размеры также могут достигать 30 см.

Питаются эти тарантулы всевозможными насекомыми. Большие особи могут поймать даже лягушку, ящерицу, мышь или небольшую птичку.

11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаются

Скриншот (YouTube/Smithsonian Channel)

Самая большая змея

Самая большая змея в мире - Гигантская зеленая (изумрудная) анаконда.

Она может весить до 250 килограммов и достигать в длину более 9 метров.

Свою добычу анаконда убивает, обвивая ее и сжимая, пока та не задохнется. При этом пасть змеи открывается настолько широко, что может проглотить взрослого человека.

Анаконда питается рыбой, лягушками, птицами, млекопитающими. Может нападать на домашних животных (водоплавающих птиц, свиней и т.п.).

11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаются

Скриншот (YouTube/Nat Geo WILD)

Самая большая ящерица

Самая большая ящерица на Земле - Комодский варан (дракон).

Это животное может весить до 150 килограмм и вырастать до 3 метров в длину. Самки варанов - несколько меньше.

На разных этапах жизни вараны питаются разными животными - как позвоночными, так и беспозвоночными.

В зависимости от размеров и возраста они могут поедать насекомых (преимущественно прямокрылых), крабов, рыбу, морских черепах, ящериц, змей (в том числе и ядовитых), птиц, детенышей крокодилов, грызунов, оленей, кабанов, домашних или диких собак, кошек, коз, буйволов, крупный рогатый скот, лошадей и даже своих сородичей.

В особых обстоятельствах Комодские вараны могут нападать на людей и не брезгуют даже падалью.

11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаются

Скриншот (YouTube/BBC Earth)

Самое большое насекомое

Крупнейшее в мире насекомое - Усач-титан гигантский.

В длину он может достигать 170 миллиметров, а его вес колеблется в среднем в пределах 22-26 граммов.

Эти насекомые являются типичными обитателями тропических лесов и ведут ночной образ жизни. Взрослые особи живут в течение трех-пяти недель и не питаются (существуют благодаря накопленным личинкой "запасов").

11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаются

Уникальные создания (фото: Wikipedia)

Напомним, ранее мы предлагали вашему вниманию уникальные фото, раскрывающие тайну царства удивительных почвенных существ.

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