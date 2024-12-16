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7 легких поз з йоги, які допоможуть позбутися болю в спині

Які вправи допоможуть уникнути болю в спині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Регулярні заняття йогою можуть полегшити біль у спині і покращити сон. Експерти поділились легкими вправами, які принесуть багато користі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

(фото: realsimple.com)

Поза корови, також відома як Бітіласана, є ніжною та ефективною вправою, яка є частиною популярної практики йоги. Це проста, але потужна поза для збільшення гнучкості, покращення здоров'я хребта та покращення постави. 

Під час виконання починаєте з руками прямо під плечима і колінами під стегнами. Повільно вдихаєте, дозволяючи животу опуститися вниз до килимка, а груди піднімаєте вперед, вигинаючи спину. Це витягування хребта створює ніжне розтягнення у шиї, плечах і животі, сприяючи гнучкості та знімаючи напругу.

(фото: realsimple.com)

розтягнення м’язів спини та задньої поверхні ніг. 

Долонями опустіться на підлогу на ширині плечей, розставте коліна на ширину стегон.

Повністю випряміть руки, розтягуючи їх від підлоги до плечей. Підніміть таз, випряміть ноги, намагайтесь опустити п’яти.

Опустіть голову вниз і розслабтеся.

Вправа "Собака мордою вниз" (фото: realsimple.com)

(фото: realsimple.com)

(фото: realsimple.com)

овільно й м’яко погойдуйте ногами з боку в бік, відчуваючи розтягування нижньої частини спини.

(фото: realsimple.com)

Вправа "Коліна притиснуті до грудей" (фото: realsimple.com)

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