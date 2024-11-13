5 вправ йоги на стільці, які потрібно виконувати щодня людям у 50 років

Йога на стільці набирає популярності та стає справжнім трендом у спорті. Тренер назвала 5 вправ, які повинні виконувати люд 50+ для покращення здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Тренер Тамара Терагава розповіла, що від йоги на стільці на стільці можна отримати поліпшення рухливості, рівноваги, сили, дихання, кращого сну та підйому настрою.

Це робить йогу ще доступнішою для людей віком 50 років і старше, пропонуючи підтримку крісла.

Йога на кріслі - це, по суті, більш м’яка версія йоги, яка забезпечує всі дивовижні переваги практики.

"Сидяча кішка"

Спочатку сядьте на стілець, поклавши руки на стегна. Якщо потрібно, то нахиліть тулуб вперед, щоб ноги торкалися землі.

Сядьте прямо, тримайте хребет нейтральним і напружте прес. Вдихніть, підніміть грудну клітку і потягніть плечі вниз.

Виконуйте цю вправу від 3 до 5 циклів дихання.

Вправа "сидяча кішка" (фото: кадр з відео)

Повороти хребта

Сядьте на стілець, поставивши ноги на підлогу. Вдихніть і витягніть обидві руки прямо, з робіть видих і поверніть тулуб вліво.

Покладіть праву руку на ліве стегно, а іншу руку на спинку стільця.

Після цього повторіть з іншого боку.

Повороти хребтом (фото: кадр з відео)

"Сидячий воїн"

Сядьте на стілець, широко розставивши ноги. Поверніть праву ногу назовні і зігніть праве коліно. Витягніть руки паралельно підлозі, долонями вниз. Затримайтеся на 15-30 секунд, потім поміняйте сторону.

Вправа "сидячий воїн" (фото: кадр з відео)

Марш на стільці

Сядьте рівно і напружте прес. Почніть повільно маршувати ногами, по черзі піднімаючи ліву, а потім праву ногу до грудей.

Виконуйте вправу від 30 секунд до хвилини. Зробіть невелику перерву і продовжуйте виконувати 3 підходи.

Марш на стільці (фото: кадр з відео)

Бічна планка

Так само як і під час бічної планки на підлозі, але тепер покладіть лікоть на стілець і зробіть пряму лінію тіла від голови до ніг. Затримайтеся в цьому положенні на 15-30 секунд, перш ніж змінити сторону.

Бічна планка (фото: кадр з відео)