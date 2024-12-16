7 легких поз из йоги, которые помогут избавиться от боли в спине

(фото: realsimple.com)

Поза коровы, также известная как Битиласана, является нежным и эффективным упражнением, которое является частью популярной практики йоги. Это простая, но мощная поза для увеличения гибкости, улучшения здоровья позвоночника и улучшения осанки.

Во время выполнения начинаете с руками прямо под плечами и коленями под бедрами. Медленно вдыхаете, позволяя животу опуститься вниз к коврику, а грудь поднимаете вперед, выгибая спину. Это вытягивание позвоночника создает нежное растяжение в шее, плечах и животе, способствуя гибкости и снимая напряжение.

(фото: realsimple.com)

растяжения мышц спины и задней поверхности ног.

Ладонями опуститесь на пол на ширине плеч, расставьте колени на ширину бедер.

Полностью выпрямите руки, растягивая их от пола до плеч. Поднимите таз, выпрямите ноги, старайтесь опустить пятки.

Опустите голову вниз и расслабьтесь.

Упражнение "Собака мордой вниз" (фото: realsimple.com)

(фото: realsimple.com)

(фото: realsimple.com)

и мягко покачивайте ногами из стороны в сторону, чувствуя растяжение нижней части спины.

(фото: realsimple.com)

Упражнение "Колени прижаты к груди" (фото: realsimple.com)