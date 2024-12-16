7 легких поз з йоги, які допоможуть позбутися болю в спині

Регулярні заняття йогою можуть полегшити біль у спині і покращити сон. Експерти поділились легкими вправами, які принесуть багато користі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Поза дитини

Вправа виконується на колінах, перемістіть стегна назад на п’яти і опустіть голову на підлогу.

Опустіть руки збоку біля тіла долонями вгору. Залишаючись у цій позі, глибоко дихайте животом і попереком, щоб пом’якшити і розслабити м’язи.

Затримайтеся на 30-60 секунд.

Поза дитини (фото: realsimple.com)

Поза корови

Поза корови, також відома як Бітіласана, є ніжною та ефективною вправою, яка є частиною популярної практики йоги. Це проста, але потужна поза для збільшення гнучкості, покращення здоров'я хребта та покращення постави.

Під час виконання починаєте зі стійки на руках і колінах, з руками прямо під плечима і колінами під стегнами. Повільно вдихаєте, дозволяючи животу опуститися вниз до килимка, а груди піднімаєте вперед, вигинаючи спину. Це витягування хребта створює ніжне розтягнення у шиї, плечах і животі, сприяючи гнучкості та знімаючи напругу.

Повторіть всю послідовність чотири-шість разів, дотримуючись ритму кожного вдиху та видиху.

Поза корови (фото: realsimple.com)

"Собака мордою вниз"

Це базова вправа для розтягнення м’язів спини та задньої поверхні ніг.

Долонями опустіться на підлогу на ширині плечей, розставте коліна на ширину стегон.

Повністю випряміть руки, розтягуючи їх від підлоги до плечей. Підніміть таз, випряміть ноги, намагайтесь опустити п’яти.

Опустіть голову вниз і розслабтеся.

Вправа "Собака мордою вниз" (фото: realsimple.com)

Бічна планка

Почніть з того, що ляжте на лівий бік і випряміть тіло. Тримаючи коліна на одній лінії, зігніть ліву ногу позаду, утворюючи кут 90 градусів з початковою лінією тіла.

Зігніть ліву руку у лікті та підніміть верхню частину тіла.

Підніміть ліве стегно від підлоги, щоб тіло утримувалось лише лівим ліктем і коліном.

Бічна планка (фото: realsimple.com)

Сарана

Ляжте на підлогу обличчям вниз, руки вздовж боків тіла долонями вниз.

Зробіть глибокий вдих і видих і зосередившись на роботі лише м’язів спини, підніміть голову, груди, руки та ноги від підлоги.

Вправа "Сарана" (фото: realsimple.com)

Бічні повороти

Ляжте обличчям догори на підлогу, зігніть коліна, а ступні поставте на підлогу. Розведіть руки в сторони, п овільно й м’яко погойдуйте ногами з боку в бік, відчуваючи розтягування нижньої частини спини.

Повторюйте цей рух протягом однієї-двох хвилин.

Бічні повороти тулубом (фото: realsimple.com)

Коліна до грудей

Ляжте обличчям вгору на підлогу і притисніть коліна до грудей, обхопивши гомілки руками.

Тримайте голову на підлозі, обережно розгойдуючи невеликими рухами з боку в бік.

Вправа "Коліна притиснуті до грудей" (фото: realsimple.com)