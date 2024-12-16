ua en ru
Пн, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

7 легких поз из йоги, которые помогут избавиться от боли в спине

Понедельник 16 декабря 2024 20:30
UA EN RU
7 легких поз из йоги, которые помогут избавиться от боли в спине Какие упражнения помогут избежать боли в спине (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Регулярные занятия йогой могут облегчить боль в спине и улучшить сон. Эксперты поделились легкими упражнениями, которые принесут много пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Поза ребенка

Упражнение выполняется на коленях, переместите бедра назад на пятки и опустите голову на пол.

Опустите руки сбоку возле тела ладонями вверх. Оставаясь в этой позе, глубоко дышите животом и поясницей, чтобы смягчить и расслабить мышцы.

Задержитесь на 30-60 секунд.

7 легких поз из йоги, которые помогут избавиться от боли в спинеПоза ребенка (фото: realsimple.com)

Поза коровы

Поза коровы, также известная как Битиласана, является нежным и эффективным упражнением, которое является частью популярной практики йоги. Это простая, но мощная поза для увеличения гибкости, улучшения здоровья позвоночника и улучшения осанки.

Во время выполнения начинаете со стойки на руках и коленях, с руками прямо под плечами и коленями под бедрами. Медленно вдыхаете, позволяя животу опуститься вниз к коврику, а грудь поднимаете вперед, выгибая спину. Это вытягивание позвоночника создает нежное растяжение в шее, плечах и животе, способствуя гибкости и снимая напряжение.

Повторите всю последовательность четыре-шесть раз, соблюдая ритм каждого вдоха и выдоха.

7 легких поз из йоги, которые помогут избавиться от боли в спинеПоза коровы (фото: realsimple.com)

"Собака мордой вниз"

Это базовое упражнение для растяжения мышц спины и задней поверхности ног.

Ладонями опуститесь на пол на ширине плеч, расставьте колени на ширину бедер.

Полностью выпрямите руки, растягивая их от пола до плеч. Поднимите таз, выпрямите ноги, старайтесь опустить пятки.

Опустите голову вниз и расслабьтесь.

7 легких поз из йоги, которые помогут избавиться от боли в спинеУпражнение "Собака мордой вниз" (фото: realsimple.com)

Боковая планка

Начните с того, что лягте на левый бок и выпрямите тело. Держа колени на одной линии, согните левую ногу сзади, образуя угол 90 градусов с начальной линией тела.

Согните левую руку в локте и поднимите верхнюю часть тела.

Поднимите левое бедро от пола, чтобы тело удерживалось только левым локтем и коленом.

7 легких поз из йоги, которые помогут избавиться от боли в спинеБоковая планка (фото: realsimple.com)

Сарана

Лягте на пол лицом вниз, руки вдоль боков тела ладонями вниз.

Сделайте глубокий вдох и выдох и сосредоточившись на работе только мышц спины, поднимите голову, грудь, руки и ноги от пола.

7 легких поз из йоги, которые помогут избавиться от боли в спинеУпражнение "Саранча" (фото: realsimple.com)

Боковые повороты

Лягте лицом вверх на пол, согните колени, а ступни поставьте на пол. Разведите руки в стороны, медленно и мягко покачивайте ногами из стороны в сторону, чувствуя растяжение нижней части спины.

Повторяйте это движение в течение одной-двух минут.

7 легких поз из йоги, которые помогут избавиться от боли в спинеБоковые повороты туловищем (фото: realsimple.com)

Колени к груди

Лягте лицом вверх на пол и прижмите колени к груди, обхватив голени руками.

Держите голову на полу, осторожно раскачивая небольшими движениями из стороны в сторону.

7 легких поз из йоги, которые помогут избавиться от боли в спинеУпражнение "Колени прижаты к груди" (фото: realsimple.com)

Ранее мы сообщали о 7 эффективных упражнениях, которые лучше бега сжигают калории.

Также мы писали о 5 упражнениях йоги на стуле, которые нужно выполнять ежедневно людям в 50 лет.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
фізичні вправи Здоровье Боль
NEWS
Сырский инициировал проверку 211 бригады из-за сообщений об издевательствах над военными
Сырский инициировал проверку 211 бригады из-за сообщений об издевательствах над военными