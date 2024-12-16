7 легких поз из йоги, которые помогут избавиться от боли в спине

Регулярные занятия йогой могут облегчить боль в спине и улучшить сон. Эксперты поделились легкими упражнениями, которые принесут много пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Поза ребенка

Упражнение выполняется на коленях, переместите бедра назад на пятки и опустите голову на пол.

Опустите руки сбоку возле тела ладонями вверх. Оставаясь в этой позе, глубоко дышите животом и поясницей, чтобы смягчить и расслабить мышцы.

Задержитесь на 30-60 секунд.

Поза ребенка (фото: realsimple.com)

Поза коровы

Поза коровы, также известная как Битиласана, является нежным и эффективным упражнением, которое является частью популярной практики йоги. Это простая, но мощная поза для увеличения гибкости, улучшения здоровья позвоночника и улучшения осанки.

Во время выполнения начинаете со стойки на руках и коленях, с руками прямо под плечами и коленями под бедрами. Медленно вдыхаете, позволяя животу опуститься вниз к коврику, а грудь поднимаете вперед, выгибая спину. Это вытягивание позвоночника создает нежное растяжение в шее, плечах и животе, способствуя гибкости и снимая напряжение.

Повторите всю последовательность четыре-шесть раз, соблюдая ритм каждого вдоха и выдоха.

Поза коровы (фото: realsimple.com)

"Собака мордой вниз"

Это базовое упражнение для растяжения мышц спины и задней поверхности ног.

Ладонями опуститесь на пол на ширине плеч, расставьте колени на ширину бедер.

Полностью выпрямите руки, растягивая их от пола до плеч. Поднимите таз, выпрямите ноги, старайтесь опустить пятки.

Опустите голову вниз и расслабьтесь.

Упражнение "Собака мордой вниз" (фото: realsimple.com)

Боковая планка

Начните с того, что лягте на левый бок и выпрямите тело. Держа колени на одной линии, согните левую ногу сзади, образуя угол 90 градусов с начальной линией тела.

Согните левую руку в локте и поднимите верхнюю часть тела.

Поднимите левое бедро от пола, чтобы тело удерживалось только левым локтем и коленом.

Боковая планка (фото: realsimple.com)

Сарана

Лягте на пол лицом вниз, руки вдоль боков тела ладонями вниз.

Сделайте глубокий вдох и выдох и сосредоточившись на работе только мышц спины, поднимите голову, грудь, руки и ноги от пола.

Упражнение "Саранча" (фото: realsimple.com)

Боковые повороты

Лягте лицом вверх на пол, согните колени, а ступни поставьте на пол. Разведите руки в стороны, медленно и мягко покачивайте ногами из стороны в сторону, чувствуя растяжение нижней части спины.

Повторяйте это движение в течение одной-двух минут.

Боковые повороты туловищем (фото: realsimple.com)

Колени к груди

Лягте лицом вверх на пол и прижмите колени к груди, обхватив голени руками.

Держите голову на полу, осторожно раскачивая небольшими движениями из стороны в сторону.

Упражнение "Колени прижаты к груди" (фото: realsimple.com)