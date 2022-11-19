7 круп, которые не нужно варить: лайфхаки на случай отсутствия света или газа

Из-за военной агрессии России многие украинцы вынуждены жить в экстремальных условиях - без электроэнергии, воды и газа. В таких обстоятельствах очень сложно готовить еду, однако возможно.

Какие крупы можно приготовить без варки и как правильно это сделать, рассказываем в материале Styler.

Какие крупы не нуждаются в варке

Кускус является одним из лучших вариантов для обеда или ужина, когда нет электроэнергии, чтобы готовить. Эту крупу достаточно залить водой, чтобы она едва покрывала кускус. После этого накрыть сосуд и подождать 15 минут.

Гречку тоже не обязательно варить, ее можно просто заливать кипятком. Через 20-30 минут крупа впитает воду, набухнет и станет пригодной для потребления. Чтобы гречка лучше запарилась, следует сосуд дополнительно укутать теплым шарфом или одеялом.

Также гречку можно заливать не кипятком, а водой комнатной температуры. Но тогда придется ждать 5-8 часов.

Перловая крупа запаривается в теплой воде, но настаивать ее для этого нужно в течение суток. Достаточно ее залить в соотношении 1:3. В эту кашу при заварке можно добавить сушеные овощи или специи.

Ячная крупа также готовится без варки. Залейте крупу горячей водой в соотношении 1:2 и оставьте на 2-2,5 часа. Во время приготовления следует кастрюлю завернуть в одеяло, чтобы сохранить тепло.

Булгур среднего или мелкого размера спасет также в экстремальных условиях. Залейте его кипятком и оставьте на 20 минут. Если крупы среднего размера придется ждать 40 минут.

Овсянка или хлопья приготовятся за 20 минут, если их залить кипятком, если холодной водой - то за 30 минут.

Манная каша будет готова за 15-20 минут настаивания в холодной воде или молоке.