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Швидко та просто: рецепти корисних бутербродів, коли немає часу готувати

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Четвер 17 листопада 2022 07:25
Швидко та просто: рецепти корисних бутербродів, коли немає часу готувати Бутерброд можна взяти з собою та бігти по справах (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Усі люблять бутерброди, адже це швидко, смачно та просто. Але в цьому списку немає згадки про користь. Насправді вітамінів і мінералів у шматку хліба з ковбасою ви майже не знайдете.

Але хто сказав, що бутерброд може бути лише таким?

Styler ділиться з вами рецептами швидких і поживних бутербродів на кожен день. Детальніше в нашому матеріалі.

Для того, щоб бутерброд був справді поживним, а не просто "забив" шлунок, його потрібно формувати як повноцінну страву з дотриманням кількості білків, жирів і вуглеводів. Звучить складно, але на ділі просто. Розбираємося покроково.

Який обрати хліб?

Найчастіше для бутербродів беруть звичайний білий хліб, проте він не є досить корисним. Набагато краще надати перевагу хлібу із висівками, насінням і виготовленого із першосортної пшениці. На полицях магазинів він зазвичай називається цільнозерновим.

Але не хлібом єдиним! Як основу можна також брати хлібці, лаваш, піту, вівсяномлин, вафлю або солоні оладки. У такому разі це навіть буде хлібобулочний виріб, спечений власноруч.

Швидко та просто: рецепти корисних бутербродів, коли немає часу готувати

Хліб - це фундамент користі вашого бутерброда (фото: Freepik)

Додаємо білок

Білок - це основа вашого бутерброда, його головний інгредієнт. Варіантів того, яким він може бути, сила-силенна, тому на свій смак ви точно щось знайдете.

Джерелом протеїну в бутерброді може стати слабосолена або запечена риба, відварене або запечене м'ясо, птиця. Хорошим варіантом також буде паштет із субпродуктів або печінка тріски, минтая.

Якщо ви віддаєте перевагу молочним продуктам, тоді сміливо кладіть шматок кисломолочного сиру. А для любителів яєць підійде відварене або смажене.

Вегетаріанці та вегани можуть використати хумус або тофу.

Швидко та просто: рецепти корисних бутербродів, коли немає часу готувати

Основою сендвіча може стати навіть нежирний шашлик (фото: Freepik)

Важливі жири

Корисні жири є невід'ємною частиною нашого організму, тому їх також варто додавати до кожної страви у різному вигляді. Бутерброд - не виняток.

У ньому жир може бути у вигляді вершкового або плавленого сиру, авокадо, горіхів або горіхової пасти та олії.

Клітковина

Дієтологи радять споживати овочі та фрукти три-чотири рази на добу. Якщо перерахувати це на щоденне споживання їжі, виходить, що на кожній вашій тарілці за день повинна бути клітковина.

У бутерброд її також можна додати. Просто обирайте свої улюблені овочі, фрукти та ягоди та кладіть до решти інгредієнтів. Не дивуйтеся наявності фруктів і ягід, адже ніхто не забороняє приготувати солодкий сендвіч.

Приправте ваш бутерброд нежирним соусом або грецьким йогуртом, спеціями та смакуйте.

Швидко та просто: рецепти корисних бутербродів, коли немає часу готувати

До бутерброда добре пасуватиме гірчиця або гірчичний соус (фото: Freepik)

До речі, раніше ми розповідали, як приготувати хумус вдома самостійно.

Читайте також, що приготувати на сніданок, щоб здивувати всю родину.

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