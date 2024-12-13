7 ефективних вправ, які краще за біг спалюють калорії

Вправи залучають кілька груп м’язів одночасно, тобто ви спалите більше калорій, ніж під час бігу.

Крім того, ви покращите витривалість та наростите чисту м’язову масу.

Велотренажер

ергометр

Веслувальник

Медицинбол - це вкрай практичний спортивний тренажер, який випускається з різною вагою.