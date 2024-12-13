7 ефективних вправ, які краще за біг спалюють калорії

Біг є одним із найефективніших способів спалити калорії та покращити здоров’я серцево-судинної системи. Однак, коли тіло звикає до бігу, то зменшує кількість спалених калорій. Тренер назвав 7 ефективних вправ, які допоможуть досягти цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Вправи залучають кілька груп м’язів одночасно, тобто ви спалите більше калорій, ніж під час бігу.
Крім того, ви покращите витривалість та наростите чисту м’язову масу.
Медицинбол - це вкрай практичний спортивний тренажер, який випускається з різною вагою.
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