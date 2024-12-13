7 эффективных упражнений, которые лучше бега сжигают калории

Бег является одним из самых эффективных способов сжечь калории и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако, когда тело привыкает к бегу, то уменьшает количество сожженных калорий. Тренер назвал 7 эффективных упражнений, которые помогут достичь целей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Упражнения задействуют несколько групп мышц одновременно, то есть вы сожжете больше калорий, чем во время бега.
Кроме того, вы улучшите выносливость и нарастите чистую мышечную массу.
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