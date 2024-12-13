7 эффективных упражнений, которые лучше бега сжигают калории

Упражнения задействуют несколько групп мышц одновременно, то есть вы сожжете больше калорий, чем во время бега.

Кроме того, вы улучшите выносливость и нарастите чистую мышечную массу.

Велотренажер

эргометр

Гребля

Медицинбол - это крайне практичный спортивный тренажер, который выпускается с разным весом.