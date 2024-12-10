Якщо ви можете зробити стільки підтягувань, то у вас сильні руки

Підтягування вважається основним випробуванням сили та витривалості верхньої частини тіла. Вправа є золотим стандартом для оцінки сили, тому варто вміти виконувати певну кількість разів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Як зробити ідеальне підтягування

Ідеальне підтягування полягає не лише в тому, щоб підняти підборіддя над перекладиною, а в тому, щоб опанувати рухом із силою та контролем.

Почніть з висіння на турніку, повністю витягнувши руки та розслабивши плечі. У никайте розгойдування або стрибків, тримаючи тулуб напруженим і контрольованим.

Під час підтягування зосередьтеся на стисканні лопаток вниз.

Скільки підтягувань сигналізує про відмінну силу

Підтягування є потужним показником сили та витривалості верхньої частини тіла. Чим більше повторень ви зможете виконати, тим сильнішими будуть ваша спина, руки та корпус.

Для чоловіків чудовим показником будуть:

початківець: 1-4 повторення

середнє: 8-12 повторень

відмінно: 15+ повторень

Показники для жінок:

початківці: 1-2 повторення

середнє: 4-8 повторень

відмінно: 10+ повторень

Підтягування (фото: Freepik)

До того ж при оцінці важливо врахувати вік та досвід тренувань. Але якщо ви досягаєте вищих цифр, то у вас відмінна сила у верхній частині тіла. Пам’ятайте, що підтягування - це не тільки витривалість, вони також відображають м'язову координацію та силу.

Як часто потрібно перевіряти свою здатність підтягуватися

Прагніть проводити тестування кожні 4-6 тижнів. Використовуйте час між тестами, щоб зосередитися на вправах для нарощування сили, достатньо відпочити та відстежувати свій прогрес. Занадто часте тестування підтягувань може призвести до перетренованості.