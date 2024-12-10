Якщо ви можете зробити стільки підтягувань, то у вас сильні руки
Підтягування вважається основним випробуванням сили та витривалості верхньої частини тіла. Вправа є золотим стандартом для оцінки сили, тому варто вміти виконувати певну кількість разів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Як зробити ідеальне підтягування
Ідеальне підтягування полягає не лише в тому, щоб підняти підборіддя над перекладиною, а в тому, щоб опанувати рухом із силою та контролем.
Почніть з висіння на турніку, повністю витягнувши руки та розслабивши плечі. Уникайте розгойдування або стрибків, тримаючи тулуб напруженим і контрольованим.
Під час підтягування зосередьтеся на стисканні лопаток вниз.
Скільки підтягувань сигналізує про відмінну силу
Підтягування є потужним показником сили та витривалості верхньої частини тіла. Чим більше повторень ви зможете виконати, тим сильнішими будуть ваша спина, руки та корпус.
Для чоловіків чудовим показником будуть:
- початківець: 1-4 повторення
- середнє: 8-12 повторень
- відмінно: 15+ повторень
Показники для жінок:
- початківці: 1-2 повторення
- середнє: 4-8 повторень
- відмінно: 10+ повторень
Підтягування (фото: Freepik)
До того ж при оцінці важливо врахувати вік та досвід тренувань. Але якщо ви досягаєте вищих цифр, то у вас відмінна сила у верхній частині тіла. Пам’ятайте, що підтягування - це не тільки витривалість, вони також відображають м'язову координацію та силу.
Як часто потрібно перевіряти свою здатність підтягуватися
Прагніть проводити тестування кожні 4-6 тижнів. Використовуйте час між тестами, щоб зосередитися на вправах для нарощування сили, достатньо відпочити та відстежувати свій прогрес. Занадто часте тестування підтягувань може призвести до перетренованості.
Під час тестування переконайтеся, що ви добре відпочили та розігрілися. Тестування в ідеальних умовах дасть вам найточніше відображення вашої сили та дозволить скоригувати план тренувань для подальшого вдосконалення.
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