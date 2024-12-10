ua en ru
Вт, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Якщо ви можете зробити стільки підтягувань, то у вас сильні руки

Вівторок 10 грудня 2024 17:30
UA EN RU
Якщо ви можете зробити стільки підтягувань, то у вас сильні руки Скільки разів потрібно вміти підтягуватись (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Підтягування вважається основним випробуванням сили та витривалості верхньої частини тіла. Вправа є золотим стандартом для оцінки сили, тому варто вміти виконувати певну кількість разів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Як зробити ідеальне підтягування

Ідеальне підтягування полягає не лише в тому, щоб підняти підборіддя над перекладиною, а в тому, щоб опанувати рухом із силою та контролем.

Почніть з висіння на турніку, повністю витягнувши руки та розслабивши плечі. Уникайте розгойдування або стрибків, тримаючи тулуб напруженим і контрольованим.

Під час підтягування зосередьтеся на стисканні лопаток вниз.

Скільки підтягувань сигналізує про відмінну силу

Підтягування є потужним показником сили та витривалості верхньої частини тіла. Чим більше повторень ви зможете виконати, тим сильнішими будуть ваша спина, руки та корпус.

Для чоловіків чудовим показником будуть:

  • початківець: 1-4 повторення
  • середнє: 8-12 повторень
  • відмінно: 15+ повторень

Показники для жінок:

  • початківці: 1-2 повторення
  • середнє: 4-8 повторень
  • відмінно: 10+ повторень

Якщо ви можете зробити стільки підтягувань, то у вас сильні рукиПідтягування (фото: Freepik)

До того ж при оцінці важливо врахувати вік та досвід тренувань. Але якщо ви досягаєте вищих цифр, то у вас відмінна сила у верхній частині тіла. Пам’ятайте, що підтягування - це не тільки витривалість, вони також відображають м'язову координацію та силу.

Як часто потрібно перевіряти свою здатність підтягуватися

Прагніть проводити тестування кожні 4-6 тижнів. Використовуйте час між тестами, щоб зосередитися на вправах для нарощування сили, достатньо відпочити та відстежувати свій прогрес. Занадто часте тестування підтягувань може призвести до перетренованості.

Під час тестування переконайтеся, що ви добре відпочили та розігрілися. Тестування в ідеальних умовах дасть вам найточніше відображення вашої сили та дозволить скоригувати план тренувань для подальшого вдосконалення.

Раніше ми повідомляли, як схуднути на 10 кілограмів без походів у спортзал.

Також ми писали про 6 простих вправ, які допоможуть отримати сильну та підтягнуту спину.

Читайте РБК-Україна в Google News
фізичні вправи Спортзал
NEWS
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів