7 эффективных упражнений, которые лучше бега сжигают калории

Бег является одним из самых эффективных способов сжечь калории и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако, когда тело привыкает к бегу, то уменьшает количество сожженных калорий. Тренер назвал 7 эффективных упражнений, которые помогут достичь целей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Упражнения задействуют несколько групп мышц одновременно, то есть вы сожжете больше калорий, чем во время бега.

Кроме того, вы улучшите выносливость и нарастите чистую мышечную массу.

Велотренажер

Тренер Джаррод Ноббе рассказал, что это фантастический тренажер для сжигания калорий, который работает как на верхнюю, так и на нижнюю часть тела, что делает его одним из самых эффективных кардиотренировок.

Благодаря интервалам высокой интенсивности этот тренажер идеально подходит для сжигания жира.

Занимайтесь 20-30 минут на тренажере для потери жира.

Тренировка на велотренажере (фото: eatthis.com)

Лыжный эргометр

Он имитирует движение во время катания на лыжах, обеспечивая отличную тренировку всего тела, которая задействует пресс, руки и ноги. Он идеально подходит для тех, кто хочет увеличить силу верхней части тела, одновременно быстро сжигая калории.

Лыжный эргометр (фото: eatthis.com)

Гребля

Гребля - это тренировка для всего тела, которая сочетает силовые и кардиотренировки. Он нацелен на спину, ноги и тело, обеспечивая интенсивное сжигание калорий, бережно воздействуя на колени и суставы.

Это делает его отличным выбором для тех, кто устал бегать, но хочет сжечь калории.

Тренажер "гребец" (фото: eatthis.com)

Плавание

Плавание является одной из лучших тренировок для всего тела, сочетая силовые тренировки с кардио.

Вода уменьшает воздействие на суставы, тогда как сопротивление воды увеличивает интенсивность тренировки. Это отличная альтернатива, если вы хотите сжечь калории, не добавляя стресса своему телу.

Плавание (фото: eatthis.com)

Ракинг

Ракинг предполагает ходьбу с тяжелым рюкзаком и обеспечивает отличную тренировку с низкой нагрузкой. Это отличное упражнение, если вы хотите сжигать жир без интенсивности бега.

К тому же оно улучшает выносливость, осанку и общую силу.

Ракинг (фото: eatthis.com)

Удары медболом

Медицинбол - это крайне практичный спортивный тренажер, который выпускается с разным весом.

Это высокоэнергетическое движение помогает нарастить силу и ускоряет пульс, что делает его отличным упражнением для сжигания калорий.

Удары медболом (фото: eatthis.com)

Гантели

Упражнения с гантелями сочетают приседания и жим над головой, обеспечивая сжигание жира и наращивание мышц. Это взрывное упражнение идеально подходит для сжигания калорий без бега.