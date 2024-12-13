7 эффективных упражнений, которые лучше бега сжигают калории
Бег является одним из самых эффективных способов сжечь калории и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако, когда тело привыкает к бегу, то уменьшает количество сожженных калорий. Тренер назвал 7 эффективных упражнений, которые помогут достичь целей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Упражнения задействуют несколько групп мышц одновременно, то есть вы сожжете больше калорий, чем во время бега.
Кроме того, вы улучшите выносливость и нарастите чистую мышечную массу.
Велотренажер
Тренер Джаррод Ноббе рассказал, что это фантастический тренажер для сжигания калорий, который работает как на верхнюю, так и на нижнюю часть тела, что делает его одним из самых эффективных кардиотренировок.
Благодаря интервалам высокой интенсивности этот тренажер идеально подходит для сжигания жира.
Занимайтесь 20-30 минут на тренажере для потери жира.
Тренировка на велотренажере (фото: eatthis.com)
Лыжный эргометр
Он имитирует движение во время катания на лыжах, обеспечивая отличную тренировку всего тела, которая задействует пресс, руки и ноги. Он идеально подходит для тех, кто хочет увеличить силу верхней части тела, одновременно быстро сжигая калории.
Лыжный эргометр (фото: eatthis.com)
Гребля
Гребля - это тренировка для всего тела, которая сочетает силовые и кардиотренировки. Он нацелен на спину, ноги и тело, обеспечивая интенсивное сжигание калорий, бережно воздействуя на колени и суставы.
Это делает его отличным выбором для тех, кто устал бегать, но хочет сжечь калории.
Тренажер "гребец" (фото: eatthis.com)
Плавание
Плавание является одной из лучших тренировок для всего тела, сочетая силовые тренировки с кардио.
Вода уменьшает воздействие на суставы, тогда как сопротивление воды увеличивает интенсивность тренировки. Это отличная альтернатива, если вы хотите сжечь калории, не добавляя стресса своему телу.
Плавание (фото: eatthis.com)
Ракинг
Ракинг предполагает ходьбу с тяжелым рюкзаком и обеспечивает отличную тренировку с низкой нагрузкой. Это отличное упражнение, если вы хотите сжигать жир без интенсивности бега.
К тому же оно улучшает выносливость, осанку и общую силу.
Ракинг (фото: eatthis.com)
Удары медболом
Медицинбол - это крайне практичный спортивный тренажер, который выпускается с разным весом.
Это высокоэнергетическое движение помогает нарастить силу и ускоряет пульс, что делает его отличным упражнением для сжигания калорий.
Удары медболом (фото: eatthis.com)
Гантели
Упражнения с гантелями сочетают приседания и жим над головой, обеспечивая сжигание жира и наращивание мышц. Это взрывное упражнение идеально подходит для сжигания калорий без бега.
Упражнения с гантелями (фото: eatthis.com)
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