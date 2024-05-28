7 бюджетних способів внести зміни в інтер'єр: поради дизайнерів

Додайте зелені

Немає жодної кімнати, яка б не виграла від того, що в неї не додасться трохи природи. Рослини - це фантастичний спосіб пограти з масштабом, рівнями та об'ємом.

Вони бувають найрізноманітніших форм і розмірів і ідеально підходять для невеликих приміщень або для великих просторів, таких як великий порожній кут кімнати.

Перефарбуйте хоча б одну стіну

Дизайнерка інтер'єрів Кейт Доусон вважає фарбу дивом для декорування. За її словами, ніщо не може так швидко і кардинально змінити простір - без значного ремонту - як новий шар фарби. Він може змінити атмосферу та стиль, навіть якщо використовується лише на одній стіні.

Найкраще в фарбі не лише те, що вона може бути бюджетною, а й те, що можна зробити перефарбування стіни самостійно і заощадити на робочій силі.

Поміняйте подушки

Незалежно від того, де вони знаходяться - у вітальні чи спальні - старі подушки справді можуть надати кімнаті застарілого вигляду, водночас нові здатні дивовижним чином перевтілити кімнату.

За словами дизайнерів, подушки об'єднують кімнату і надають простору цілісності та нового стилю. Ще один спосіб заощадити - замінити наволочку, але залишити наповнювач.

Додайте картини в будь-яку кімнату

Доусон рекомендує прикрашати однотонні стіни картинами. Адже додавання барвистих картин миттєво розповідає історію про власника будинку, додає кімнаті глибини, текстури та об'єму.

Картини та фото можуть перевтілити квартиру (ілюстрація: Freepik)

Крім того, ви можете використовувати фотографії - навіть власні. Прекрасний знімок заходу сонця, зроблений вами, можна роздрукувати на полотні - однак і на фотопапері робота виглядатиме ефектно.

Змініть шпалери у вбиральні

Вбиральнями часто нехтують при змінах дизайну, але ці приміщення - чудова нагода для експериментів. Хоча заміна туалету та раковини може коштувати дорого, наклеювання шпалер - це чудовий спосіб створити ефект нового без тотального ремонту.

Змініть фурнітуру на кухні або у ванній кімнаті

Стара фурнітура дійсно може зістарити кімнату. Проте необов'язково купувати нові меблі - можна замінити ручки, дверцята, або ж перефарбувати дерево у новий колір.

Додайте штучну плитку на кухні

Якщо ваша кухонна стіна виглядає застарілою, можна додати елементи з плитки, навіть декоративної - або самоклейні панелі. Існує безліч варіантів, а найкраще те, що відрізнити штучну плитку від справжньої складно.