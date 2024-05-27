Більше світла: 5 способів зробити темну кімнату світлішою

Внутрішні приміщення з невеликою кількістю природного світла або взагалі без нього можуть бути складними для декорування. Зазвичай кольори здаються більш насиченими, а в тіні декор може виглядати громіздким. Проте деякі інтер'єрні рішення можуть зробити кімнату світлішою.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Обирайте світлі кольори для стін

Темні кольори фарби лише зроблять кімнату більш похмурою - натомість обирайте світліший фон. Надайте перевагу кольору стін, який буде відбивати світло в просторі, а не поглинати його.

Світлі стіни будуть відбивати світло (ілюстрація: Freepik)

Відтінки бежевого, білого, блідо-сірого і коричневого - це приклади кольорів фарби для стін чи шпалер, які експерти радять використовувати в темній кімнаті.

Додайте дзеркал

Дзеркала можуть чудово відбивати світло - від ламп, верхнього освітлення, свічок тощо, розсіюючи його по кімнаті. Розміщуйте дзеркала так, щоб вони відбивали природне світло по всій кімнаті, додаючи їй глибини та яскравості.

Дзеркала розсіюють світло (ілюстрація: GettyImages)

Цей дизайнерський трюк може створити враження, ніби у кімнаті вдвічі більше світла.

Використання світловідбивних поверхонь

Окрім дзеркал, існує безліч інших типів поверхонь, що відбивають світло, таких як скло, акрил та глянець.

Подумайте про використання скляного журнального столика, акрилових стільців або глянцевих шаф, щоб ще більше підвищити загальну яскравість і естетичну привабливість кімнати.

Обирайте світліші меблі

Уважно обирайте матеріали для меблів і там, де це можливо, обирайте світліші кольори - зі світлою оббивкою або обробкою з натурального дерева, щоб зберегти відчуття легкості.

Обирайте світлі меблі або з натуральним деревом (ілюстрація: Freepik)

Уникайте громіздких або темних предметів, які можуть візуально обтяжувати простір.

Використовуйте легкі тканини для оздоблення вікон

Не зменшуйте ту невелику кількість світла, яка може бути у вашій кімнаті, закриваючи вікно щільними шторами. Якщо вам подобається ідея важкої тканини для усамітнення або для збереження тепла в холодні місяці, подумайте про те, щоб використати два шари легшої тканини.

За словами дизайнерів, можна додати легкий тюль до наявних штор. Це збереже тепло, коли і тюль, і штора будуть закриті, проте пом'якшить інтер'єр і пропускатиме світло.