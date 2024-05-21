Вишуканість і затишок: експерт поділився 5 правилами, як створити бохо-стиль у домі

Стиль бохо в інтер'єрах - один із головних трендів останніх років. Він поєднує елементи різних культур та напрямків, створюючи свою унікальну естетику. Для нього характерна легкість, безпринципність у поєднанні кольорів, форм та текстур.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Daily Exspress.

Як створити бохо-стиль в інтер'єрі

Експерт з інтер’єрів Ебігейл Ахерн поділилася порадами, як перетворити тьмяний дім на бохо-рай. Перш за все, вона радить в інтер'єрах використати прийом змішування текстур.

"Змішуйте різні текстури. Подумайте про масивні в’язані пледи, оксамитові подушки, пухнастий килимок з овечої шкури або плетений гобелен", - каже Ахерн.

Для цілісного вигляду вона радить використовувати певну текстуру щонайменше тричі. Це додасть гармонійності.

"Римські штори та фіранки, виготовлені з букле, м’якого вельвету та принтів, натхненних берберськими килимами, створюють відчуття затишку текстури, яка миттєво зігріває простір", - пояснює експерт.

Експерти радять міксувати текстури (фото: Freepik)

Варто експериментувати з дорогоцінними тонами, такими як смарагдово-зелений або сапфірово-синій. Земляні тони також добре підійдуть, наприклад, теракотовий або іржа, і навіть світло-жовтий.

"Використовуйте свою інтуїцію, розставляючи меблі. Не бійтеся відійти від традиційного розташування. Прийміть асиметрію, масштабуйте та створюйте куточки, розташовуючи меблі групами", - каже експерт.

Також треба подбати про розумне освітлення. Гарним рішенням стане комбінація накладних світильників, ламп і "акцентного освітлення", наприклад красивих свічок.

"Блошині ринки та вінтажні магазини - це скарбниці для дизайнерів у стилі бохо. Шукайте унікальні вироби з характером та історією", - радить Ебігейл.

Створіть вдома якісне освітлення (фото: Freepik)

"Не цурайтеся контрастних матеріалів. Поєднайте гладкий мармуровий журнальний столик із дерев’яним столиком у сільському стилі або розкішний оксамитовий диван зі шкіряним кріслом", - говорить експерт.

Кімнатні рослини також допомагають створити затишок у стилі бохо.

"Додайте пишну зелень, висячі рослини або навіть невелике кімнатне дерево, щоб наповнити свій дім життям і зв’язком із природою", - каже Ебігейл.

При цьому вона наголошує, що не варто забувати про свій індивідуальний стиль в домі, який відображає вашу особистість.

"Забудьте про досконалість, бохо-шик - це не про дотримання жорстких правил, додавайте у стиль щось своє", - закликала експерт.

Доповнюйте свій інтер'єр речами із блошиних ринків (фото: Freepik)