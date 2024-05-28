7 бюджетных способов внести изменения в интерьер: советы дизайнеров

Добавьте зелени

Нет ни одной комнаты, которая не выиграла бы от того, что у нее не прибавится немного природы. Растения - это фантастический способ поиграть с масштабом, уровнями и объемом.

Они бывают самых разных форм и размеров и идеально подходят для небольших помещений или для больших пространств, таких как большой пустой угол комнаты.

Перекрасьте хотя бы одну стену

Дизайнер интерьеров Кейт Доусон считает краску чудом для декорирования. По ее словам, ничто не может так быстро и кардинально изменить пространство - без значительного ремонта - как новый слой краски. Он может изменить атмосферу и стиль, даже если используется только на одной стене.

Лучше всего в краске не только то, что она может быть бюджетной, но и то, что можно перекрасить стену самостоятельно и сэкономить на рабочей силе.

Поменяйте подушки

Независимо от того, где они находятся - в гостиной или спальне - старые подушки действительно могут придать комнате устаревший вид, в то же время новые способны удивительным образом перевоплотить комнату.

По словам дизайнеров, подушки объединяют комнату и придают простору целостности и новому стилю. Еще один способ сэкономить - заменить наволочку, но оставить наполнитель.

Разместите картины в любую комнату.

Доусон рекомендует украшать однотонные стены картинами. Ведь добавление красочных картин мгновенно рассказывает историю о владельце дома, придает комнате глубину, текстуру и объем.

Картины и фото могут превратить квартиру (иллюстрация: Freepik)

Кроме того, вы можете использовать фотографии - даже собственные. Прекрасный снимок заката, сделанный вами, можно распечатать на холсте - однако и на фотобумаге работа будет выглядеть эффектно.

Измените обои в туалете

Туалетами часто пренебрегают при изменениях дизайна, но эти помещения - отличный повод для экспериментов. Хотя замена туалета и раковины может стоить дорого, наклеивание обоев - это отличный способ создать новый эффект без тотального ремонта.

Измените фурнитуру на кухне или в ванной

Старая фурнитура действительно может состарить комнату. Однако необязательно покупать новую мебель - можно заменить ручки, дверцы, или перекрасить дерево в новый цвет.

Добавьте искусственную плитку на кухне

Если ваша кухонная стена выглядит устаревшей, можно добавить элементы из плитки, даже декоративной - или самоклеящиеся панели. Существует множество вариантов, а лучше всего, то, что отличить искусственную плитку от настоящей сложно.