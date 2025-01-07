6 українських брендів, які виготовляють адаптивний одяг для військових і ветеранів

Для військових, які перебувають в зоні бойових дій чи шпиталях після поранення, важливу роль відіграє комфортний одяг, який буде сприяти одужанню чи вільному рухові. Українські бренди розуміють ці потреби, тож почали виготовляти адаптивний та інклюзивний одяг для військових і ветеранів.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало добірку українських брендів, які шиють такий одяг для наших захисників.

Regata Club

Засновником Regata Club є військовослужбовець і командир мотопіхотного взводу Олександр Матяш. За освітою він управлінець і спеціаліст зі структурування бізнес-процесів.

Бренд виготовляє комфортну білизну для умов бойових дій зі 100% бавовни. Білизну виготовлено так, аби вона не "збивалася" при ходьбі, носінні чи бігові.

Вартість такої білизни складає 399-499 гривень. На сайті представлені всі розміри: від 44 до 62 за українськими стандартами. До того ж якщо купувати білизну для учасника бойових дій, ви отримаєте знижку 50 гривень.

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All inclusive

Бренд інклюзивного одягу для людей, які втратили кінцівки, заснував ветеран Микита Горняк, який служив у 35-й бригаді морської піхоти. Під Авдіївкою хлопець отримав поранення, внаслідок якого довелося ампутувати ногу.

Пройшовши протезування, Микита зіштовхнувся з різними незручностями. Наприклад, для того, щоб поправити протез, потрібно знімати штани.

Тому наразі виробництво у Львові виготовляє одяг, який зручно одягнути на протез. Штани мають блискавки знизу, щоб за потреби можна було змінити їхню довжину. На холодний сезон одяг також оснащено термозахистом.

Вартість - 1 600 гривень.

Адаптивні штани з блискавками на ногах (фото: instagram.com/all.inclusive.club)

POH*Y (назва бренду містить ненормативну лексику)

Філософія бренду полягає в тому, що соціальний статус, плітки та думки інших людей не мають значення. Набагато важливішими є розуміння себе, впевненість і віра в себе та своїх близьких.

Бренд заснував український військовий з позивним "Сатана". Серед інклюзивних розробок адаптивний одяг для поранених військових на липучках.

Тобто змінити фасон чи розмір одягу можна відповідно до потреб у процесі одужання військового. Асортимент такий: адаптивні штани, флісові кофти та костюми. Увесь одяг підходить для апарата Єлізарова та АЗФ.

Ціни:

адаптивні штани - 1 200 гривень

адаптивна флісова кофта - 1 600 гривень

Адаптивний одяг для медичних процедур і протезів (фото: pohuy.com.ua)

На сайті бренду також є ініціатива з закупівлі комплектів одягу для військових у шпиталях. За посиланням ви можете зробити внесок на будь-яку суму. Усі гроші підуть на виготовлення адаптивного одягу для бійців.

Ви також можете замовити такий комплект і самостійно передати тим, кому потрібно.

Wheelny

Бренд одягу для людей на кріслах колісних заснувала Анна Павлусь з Білої Церкви. Жінка пересувається на кріслі колісному вже сім років, тому знайома з труднощами в одязі не за чутками.

Одяг, адаптований під сидяче положення тіла, відрізняється від звичайного. Наприклад, у верхньому одязі подовжена спинка та вкорочена передня частина, щоб не було зайвої тканини.

Наразі асортимент складається з жіночих і чоловічих теплих і спортивних костюмів. Вартість коливається від 850 до 2 480 гривень.

Костюми для людей на кріслах колісних (фото: wheelny.onepage.me)

Plus Plus

Це інтернет-магазин адаптивного одягу для поранених військових. Асортимент товарів доволі широкий: адаптивні майки, штани, футболки, спідня білизна, шорти.

Увесь одяг на липучках, який можна застібнути навіть однією рукою. Крім того, він одягається й знімається без болю та запобігає загниванню поранень.

До того ж адаптивний одяг доволі зручний для медичних процедур. Він сумісний з АЗФ Єлізарова, VAC, гіпсами, ортезами, дренажами, катетерами тощо.

Ціни:

Майка - 845 гривень

Штани - 1 745 гривень

Футболка - 995 гривень

Спідня білизна - 495 гривень

Шорти - 1 145 гривень

Адаптивний одяг зазвичай роблять на липучках для зручності носіння (фото: plusplus.kyiv.ua)

Insight

Бренд займається виготовленням різного спецодягу, зокрема, адаптивного. Зараз можна придбати два різновиди адаптивних робочих штанів та робочу куртку.

Деякі елементи виконані за допомогою липучок. На рукавах куртки є блискавки для легкого доступу до протеза. Її вартість становить 1 330 гривень.

На штанах - зручний еластичний пояс на липучці, який можна легко застібати однією рукою. Ціна - 908 та 1 140 гривень.

Адаптивний робочий одяг (фото: insight.ua)