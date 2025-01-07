6 украинских брендов, которые делают адаптивную одежду для военных и ветеранов

Для военных, находящихся в зоне боевых действий или госпиталях после ранения, важную роль играет комфортная одежда, которая будет способствовать выздоровлению или свободному движению. Украинские бренды понимают эти потребности, поэтому начали изготавливать адаптивную и инклюзивную одежду для военных и ветеранов.

Regata Club

Основателем Regata Club является военнослужащий и командир мотопехотного взвода Александр Матяш. По образованию он управленец и специалист по структурированию бизнес-процессов.

Бренд производит комфортное белье для условий боевых действий из 100% хлопка. Белье изготовлено так, чтобы оно не "сбивалось" при ходьбе, ношении или беге.

Стоимость такого белья составляет 399-499 гривен. На сайте представлены все размеры: от 44 до 62 по украинским стандартам. К тому же если покупать белье для участника боевых действий, вы получите скидку 50 гривен.

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All inclusive

Бренд инклюзивной одежды для людей, которые потеряли конечности, основал ветеран Никита Горняк, который служил в 35-й бригаде морской пехоты. Под Авдеевкой парень получил ранение, в результате которого пришлось ампутировать ногу.

Пройдя протезирование, Никита столкнулся с различными неудобствами. Например, для того, чтобы поправить протез, нужно снимать штаны.

Поэтому сейчас производство во Львове шьет одежду, которую удобно надеть на протез. Штаны с молниями снизу, чтобы при необходимости можно было изменить их длину. На холодный сезон одежда также оснащена термозащитой.

Стоимость - 1 600 гривен.

Адаптивные штаны с молниями на ногах (фото: instagram.com/all.inclusive.club)

POH*Y (название бренда содержит ненормативную лексику)

Философия бренда заключается в том, что социальный статус, сплетни и мнения других людей не имеют значения. Гораздо важнее понимание себя, уверенность и вера в себя и своих близких.

Бренд основал украинский военный с позывным "Сатана". Среди инклюзивных разработок адаптивная одежда для раненых военных на липучках.

То есть изменить фасон или размер одежды можно в соответствии с потребностями в процессе выздоровления военного. Ассортимент такой: адаптивные штаны, флисовые кофты и костюмы. Вся одежда подходит для аппарата Елизарова и АЗФ.

Цены:

адаптивные штаны - 1 200 гривен

адаптивная флисовая кофта - 1 600 гривен

Адаптивная одежда для медицинских процедур и протезов (фото: pohuy.com.ua)

На сайте бренда также есть инициатива по закупке комплектов одежды для военных в госпиталях. По ссылке вы можете сделать взнос на любую сумму. Все деньги пойдут на изготовление адаптивной одежды для бойцов.

Вы также можете заказать такой комплект и самостоятельно передать тем, кому нужно.

Wheelny

Бренд одежды для людей на креслах колесных основала Анна Павлусь из Белой Церкви. Женщина передвигается на кресле колесном уже семь лет, поэтому знакома с трудностями в одежде не понаслышке.

Одежда, адаптированная под сидячее положение тела, отличается от обычной. Например, в верхней одежде удлиненная спинка и укороченная передняя часть, чтобы не было лишней ткани.

Сейчас ассортимент состоит из женских и мужских теплых и спортивных костюмов. Стоимость колеблется от 850 до 2 480 гривен.

Костюмы для людей на креслах колесных (фото: wheelny.onepage.me)

Plus Plus

Это интернет-магазин адаптивной одежды для раненых военных. Ассортимент товаров довольно широкий: адаптивные майки, штаны, футболки, нижнее белье, шорты.

Вся одежда на липучках, которую можно застегнуть даже одной рукой. Кроме того, она надевается и снимается без боли и предотвращает загнивание ранений.

К тому же адаптивная одежда довольно удобная для медицинских процедур. Она совместима с АЗФ Елизарова, VAC, гипсами, ортезами, дренажами, катетерами и т. д.

Цены:

Майка - 845 гривен

Брюки - 1 745 гривен

Футболка - 995 гривен

Нижнее белье - 495 гривен

Шорты - 1 145 гривен

Адаптивную одежду обычно делают на липучках для удобства ношения (фото: plusplus.kyiv.ua)

Insight

Бренд занимается изготовлением различной спецодежды, в частности, адаптивной. Сейчас можно приобрести две разновидности адаптивных рабочих штанов и рабочую куртку.

Некоторые элементы выполнены с помощью липучек. На рукавах куртки есть молнии для легкого доступа к протезу. Ее стоимость составляет 1 330 гривен.

На штанах - удобный эластичный пояс на липучке, который можно легко застегивать одной рукой. Цена - 908 и 1 140 гривен.

Адаптивная рабочая одежда (фото: insight.ua)