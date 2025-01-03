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Ветерани отримуватимуть кошти для занять спортом: що відомо

П'ятниця 03 січня 2025 12:45
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Ветерани отримуватимуть кошти для занять спортом: що відомо Ілюстративне фото: ветерани отримуватимуть кошти для занять спортом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З середини січня учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни виділятимуть кошти для занять спортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Кабінет міністрів планує надавати 1,5 тисячі гривень учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни для занять спортом. Кошти надаватимуться раз у квартал.

Постанова набирає чинності вже з 15 січня. Для отримання коштів необхідно подати відповідну заявку через "Дію".

Підтримка ветеранів

В Україні під час повномасштабної війни підтримка ветеранів є одним із пріоритетних напрямів державної політики. Також активну участь у цьому питанні беруть громадські організації та волонтерські ініціативи. Вони допомагають із працевлаштуванням, надають юридичну допомогу, організовують освітні програми та підтримують бізнес-проєкти ветеранів.

Зокрема, функціонує Міністерство у справах ветеранів, яке координує політику підтримки захисників та їхніх сімей. У середині грудня відомство анонсувало запуск експериментального проєкту, що передбачає щоквартальні виплати для ветеранів і ветеранок на заняття спортом.

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