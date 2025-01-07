В Україні почався відбір кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів війни: які умови
Міністерство у справах ветеранів України відкриває прийом заявок на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах
ветеранів України.
Заявки прийматимуться виключно в електронній формі через платформу е-Ветеран.
Освітні вимоги
Кандидати повинні мати вищу освіту не нижчу за бакалавра в одній з таких галузей знань:
- Освіта;
- Культура, мистецтво та гуманітарні науки;
- Соціальні науки, журналістика та інформація;
- Бізнес, адміністрування та право;
- Інформаційні технології;
- Інженерія, виробництво та будівництво;
- Охорона здоров’я та соціальне забезпечення;
- Транспорт та послуги;
- Безпека та оборона.
Особливу увагу при відборі буде приділено кандидатам, які мають статус ветерана війни, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, або є членами сім'ї загиблого ветерана, а також тим, хто перебуває на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).
Пріоритет надаватимуть кандидатам із досвідом надання соціальних послуг, здатним ефективно допомагати ветеранам у реабілітації та адаптації після служби.
Заявки будуть прийматися через електронну платформу, що дозволяє спростити процес подачі та обробки документів, забезпечуючи прозорість і відкритість конкурсу.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України відкривало 50 нових вакансій на посади аташе - молодших дипломатів, які можуть працювати як в центральному апараті зовнішньополітичного відомства, так і в закордонних дипломатичних установах.