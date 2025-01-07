В Україні почався відбір кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів війни: які умови

Міністерство у справах ветеранів України відкриває прийом заявок на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України .

Заявки прийматимуться виключно в електронній формі через платформу е-Ветеран.

Освітні вимоги

Кандидати повинні мати вищу освіту не нижчу за бакалавра в одній з таких галузей знань:

Освіта;

Культура, мистецтво та гуманітарні науки;

Соціальні науки, журналістика та інформація;

Бізнес, адміністрування та право;

Інформаційні технології;

Інженерія, виробництво та будівництво;

Охорона здоров’я та соціальне забезпечення;

Транспорт та послуги;

Безпека та оборона.

Особливу увагу при відборі буде приділено кандидатам, які мають статус ветерана війни, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, або є членами сім'ї загиблого ветерана, а також тим, хто перебуває на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

Пріоритет надаватимуть кандидатам із досвідом надання соціальних послуг, здатним ефективно допомагати ветеранам у реабілітації та адаптації після служби.

Заявки будуть прийматися через електронну платформу, що дозволяє спростити процес подачі та обробки документів, забезпечуючи прозорість і відкритість конкурсу.