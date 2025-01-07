ua en ru
Вт, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Україні почався відбір кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів війни: які умови

Україна, Вівторок 07 січня 2025 12:35
UA EN RU
В Україні почався відбір кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів війни: які умови Фото: Відбір на посади фахівців для підтримки ветеранів війни (facebook.com.dima.schors)
Автор: Владислава Ткаченко

Міністерство у справах ветеранів України відкриває прийом заявок на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах
ветеранів України.

Заявки прийматимуться виключно в електронній формі через платформу е-Ветеран.

Освітні вимоги

Кандидати повинні мати вищу освіту не нижчу за бакалавра в одній з таких галузей знань:

  • Освіта;
  • Культура, мистецтво та гуманітарні науки;
  • Соціальні науки, журналістика та інформація;
  • Бізнес, адміністрування та право;
  • Інформаційні технології;
  • Інженерія, виробництво та будівництво;
  • Охорона здоров’я та соціальне забезпечення;
  • Транспорт та послуги;
  • Безпека та оборона.

Особливу увагу при відборі буде приділено кандидатам, які мають статус ветерана війни, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, або є членами сім'ї загиблого ветерана, а також тим, хто перебуває на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

Пріоритет надаватимуть кандидатам із досвідом надання соціальних послуг, здатним ефективно допомагати ветеранам у реабілітації та адаптації після служби.

Заявки будуть прийматися через електронну платформу, що дозволяє спростити процес подачі та обробки документів, забезпечуючи прозорість і відкритість конкурсу.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України відкривало 50 нових вакансій на посади аташе - молодших дипломатів, які можуть працювати як в центральному апараті зовнішньополітичного відомства, так і в закордонних дипломатичних установах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Демобілізація Ветеран
NEWS
Вперше в історії: український пілот F-16 встановив рекорд зі збиття ракет за один виліт
Вперше в історії: український пілот F-16 встановив рекорд зі збиття ракет за один виліт
DAILY
Ірина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Росією у 2025 році не запрацює, але будуть зрушення
Юлія Акимова, Юрій Дощатов Ірина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Росією у 2025 році не запрацює, але будуть зрушення