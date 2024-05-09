6 свіжих вакансій від ЗСУ для ветеранів і пенсіонерів: хто потрібен і скільки платитимуть

Офіцер-психолог

Офіцера-психолога шукають нині у Запорізькому РТЦК та СП.

Вакансія передбачає повну зайнятість. Зазначається, що робота може підійти людині з інвалідністю, ветерану або ж пенсіонеру.

Грошове забезпечення - від 30 000 грн.

При цьому обов'язково потрібна вища освіта відповідного професійного спрямування (психологія, соціологія), а також наявність офіцерського звання запасу (закінчена військова кафедра або вищий військовий навчальний заклад).

Вакансія на посаду "офіцер-психолог" (скріншот: work.ua)

Військовий бухгалтер

Військового бухгалтера шукають у 229 окремий батальйон 127 ОБр Сил ТрО.

Вакансія передбачає повну зайнятість. Зазначається, що робота може підійти людині з інвалідністю, ветерану або ж пенсіонеру.

Грошове забезпечення - від 20 000 грн.

При цьому потрібен досвід з програмами бухгалтерського обліку.

Вакансія на посаду "військовий бухгалтер" (скріншот: work.ua)

Військовий капелан

Військового капелана шукають у військовій частині А7289.

Вакансія передбачає повну зайнятість. Зазначається, що робота може підійти людині з інвалідністю, ветерану або ж пенсіонеру.

Грошове забезпечення - згідно з чинним законодавством, від 20 000 грн.

При цьому потрібно служити за контрактом у зоні активних бойових дій.

Вакансія на посаду "військовий капелан" (скріншот: work.ua)

Начальник складу

Начальника складу шукають в інженерний батальйон Сил ТрО ОК Схід (в/ч А4806).

Вакансія передбачає повну зайнятість. Зазначається, що робота може підійти людині з інвалідністю, ветерану або ж пенсіонеру.

Грошове забезпечення - від 20 000 грн.

При цьому потрібно мати досвід на аналогічній посаді впродовж не менше 2-х років і знання законодавства щодо безпеки праці та пожежної безпеки.

Вакансія на посаду "начальник складу" (скріншот: work.ua)

Бойовий медик

Бойового медика також шукають в інженерний батальйон Сил ТрО ОК Схід (в/ч А4806).

Вакансія передбачає повну зайнятість. Зазначається, що робота може підійти людині з інвалідністю, ветерану або ж пенсіонеру.

Грошове забезпечення - від 20 000 грн.

При цьому потрібно мати відповідну освіту (середня спеціальна медична, вища медична) та досвід роботи у сфері медицини від 1 року.

Вакансія на посаду "бойовий медик" (скріншот: work.ua)

Інструктор з інженерно-саперної справи

Інструктора з інженерно-саперної справи шукають у 43 ОМБр.

Вакансія передбачає повну зайнятість. Зазначається, що робота може підійти людині з інвалідністю, ветерану або ж пенсіонеру.

Грошове забезпечення - від 20 000 грн.

При цьому потрібно мати освіту та досвід у галузі інженерних операцій та вибухотехніки, а також знати процедури та правила безпеки під час роботи з вогневою зброєю.

Вакансія на посаду "інструктор з інженерно-саперної справи" (скріншот: work.ua)