6 свежих вакансий от ВСУ для ветеранов и пенсионеров: кто нужен и сколько будут платить

Пока мобилизация в Украине продолжается, а скандалы вокруг сотрудников ТЦК набирают обороты, работу в Вооруженных силах могут искать люди с инвалидностью, ветераны или пенсионеры. Армии нужны специалисты по разным направлениям, поэтому некоторые вакансии от ВСУ предлагают условия, подходящие для людей с ограниченными возможностями.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало различные предложения на портале Work.ua и рассказывает об актуальных вакансиях в ВСУ, наиболее подходящих для ветеранов и пенсионеров.
Офицера-психолога ищут сейчас в Запорожском РТЦК и СП.
Вакансия предполагает полную занятость. Отмечается, что работа может подойти человеку с инвалидностью, ветерану или пенсионеру.
Денежное обеспечение - от 30 000 грн.
При этом обязательно требуется высшее образование соответствующего профессионального направления (психология, социология), а также наличие офицерского звания запаса (оконченная военная кафедра или высшее военное учебное заведение).
Вакансия на должность "офицер-психолог" (скриншот: work.ua)
Военного бухгалтера ищут в 229 отдельный батальон 127 ОБр Сил ТрО.
Вакансия предполагает полную занятость. Отмечается, что работа может подойти человеку с инвалидностью, ветерану или пенсионеру.
Денежное обеспечение - от 20 000 грн.
При этом нужен опыт по программам бухгалтерского учета.
Вакансия на должность "военный бухгалтер" (скриншот: work.ua)
Военного капеллана ищут в воинской части А7289.
Вакансия предполагает полную занятость. Отмечается, что работа может подойти человеку с инвалидностью, ветерану или пенсионеру.
Денежное обеспечение - согласно действующему законодательству, от 20 000 грн.
При этом служить нужно по контракту в зоне активных боевых действий.
Вакансия на должность "военный капеллан" (скриншот: work.ua)
Начальника склада ищут в инженерный батальон Сил ТрО ОК Восток (в/ч А4806).
Вакансия предполагает полную занятость. Отмечается, что работа может подойти человеку с инвалидностью, ветерану или пенсионеру.
Денежное обеспечение - от 20 000 грн.
При этом нужно иметь опыт на аналогичной должности на протяжении не менее 2-х лет и знать законодательство по безопасности труда и пожарной безопасности.
Вакансия на должность "начальник склада" (скриншот: work.ua)
Боевого медика также ищут в инженерный батальон Сил ТрО ОК Восток (в/ч А4806).
Вакансия предполагает полную занятость. Отмечается, что работа может подойти человеку с инвалидностью, ветерану или пенсионеру.
Денежное обеспечение - от 20 000 грн.
При этом нужно иметь соответствующее образование (среднее специальное медицинское, высшее медицинское) и опыт работы в сфере медицины от 1 года.
Вакансия на должность "боевой медик" (скриншот: work.ua)
Инструктора по инженерно-саперному делу ищут в 43 ОМБр.
Вакансия предполагает полную занятость. Отмечается, что работа может подойти человеку с инвалидностью, ветерану или пенсионеру.
Денежное обеспечение - от 20 000 грн.
При этом необходимо иметь образование и опыт в области инженерных операций и взрывотехники, а также знать процедуры и правила безопасности при работе с огневым оружием.
Вакансия на должность "инструктор по инженерно-саперному делу" (скриншот: work.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали о 10 вакансиях от ВСУ в тылу - для тех, кто не хочет на "ноль".
Читайте также о 10 свежих вакансиях для тыловиков в Третьей штурмовой бригаде ВСУ.