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6 свежих вакансий от ВСУ для ветеранов и пенсионеров: кто нужен и сколько будут платить

Работа в ВСУ найдется для каждого (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Пока мобилизация в Украине продолжается, а скандалы вокруг сотрудников ТЦК набирают обороты, работу в Вооруженных силах могут искать люди с инвалидностью, ветераны или пенсионеры. Армии нужны специалисты по разным направлениям, поэтому некоторые вакансии от ВСУ предлагают условия, подходящие для людей с ограниченными возможностями.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало различные предложения на портале Work.ua и рассказывает об актуальных вакансиях в ВСУ, наиболее подходящих для ветеранов и пенсионеров.

Офицер-психолог

Офицера-психолога ищут сейчас в Запорожском РТЦК и СП.

Вакансия предполагает полную занятость. Отмечается, что работа может подойти человеку с инвалидностью, ветерану или пенсионеру.

Денежное обеспечение - от 30 000 грн.

При этом обязательно требуется высшее образование соответствующего профессионального направления (психология, социология), а также наличие офицерского звания запаса (оконченная военная кафедра или высшее военное учебное заведение).

Вакансия на должность "офицер-психолог" (скриншот: work.ua)

Военный бухгалтер

Военного бухгалтера ищут в 229 отдельный батальон 127 ОБр Сил ТрО.

Вакансия предполагает полную занятость. Отмечается, что работа может подойти человеку с инвалидностью, ветерану или пенсионеру.

Денежное обеспечение - от 20 000 грн.

При этом нужен опыт по программам бухгалтерского учета.

Вакансия на должность "военный бухгалтер" (скриншот: work.ua)

Военный капеллан

Военного капеллана ищут в воинской части А7289.

Вакансия предполагает полную занятость. Отмечается, что работа может подойти человеку с инвалидностью, ветерану или пенсионеру.

Денежное обеспечение - согласно действующему законодательству, от 20 000 грн.

При этом служить нужно по контракту в зоне активных боевых действий.

Вакансия на должность "военный капеллан" (скриншот: work.ua)

Начальник склада

Начальника склада ищут в инженерный батальон Сил ТрО ОК Восток (в/ч А4806).

Вакансия предполагает полную занятость. Отмечается, что работа может подойти человеку с инвалидностью, ветерану или пенсионеру.

Денежное обеспечение - от 20 000 грн.

При этом нужно иметь опыт на аналогичной должности на протяжении не менее 2-х лет и знать законодательство по безопасности труда и пожарной безопасности.

Вакансия на должность "начальник склада" (скриншот: work.ua)

Боевой медик

Боевого медика также ищут в инженерный батальон Сил ТрО ОК Восток (в/ч А4806).

Вакансия предполагает полную занятость. Отмечается, что работа может подойти человеку с инвалидностью, ветерану или пенсионеру.

Денежное обеспечение - от 20 000 грн.

При этом нужно иметь соответствующее образование (среднее специальное медицинское, высшее медицинское) и опыт работы в сфере медицины от 1 года.

Вакансия на должность "боевой медик" (скриншот: work.ua)

Инструктор по инженерно-саперному делу

Инструктора по инженерно-саперному делу ищут в 43 ОМБр.

Вакансия предполагает полную занятость. Отмечается, что работа может подойти человеку с инвалидностью, ветерану или пенсионеру.

Денежное обеспечение - от 20 000 грн.

При этом необходимо иметь образование и опыт в области инженерных операций и взрывотехники, а также знать процедуры и правила безопасности при работе с огневым оружием.

Вакансия на должность "инструктор по инженерно-саперному делу" (скриншот: work.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали о 10 вакансиях от ВСУ в тылу - для тех, кто не хочет на "ноль".

Читайте также о 10 свежих вакансиях для тыловиков в Третьей штурмовой бригаде ВСУ.

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