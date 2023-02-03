6 способів відкрити банку з закруткою, про які ви могли не здогадуватися

За допомогою скотчу

Вам знадобиться шматок цупкого "армованого" скотчу. Закріпіть його на кришці і зробить свого роду важіль. Коли ви за нього смикнете, банка відкриється.

Миска з гарячою водою

Налийте в глибоку місткість гарячої води, переверніть і занурте кришкою вниз, потримайте пару хвилин. Після цього кришка має відкритися.

Дерев'яна лопатка

Постукайте по кришці дерев'яною лопаткою з усіх боків, але обережно, щоб не пошкодити банку. Потім спробуйте відкрити.

Резинка

Натягніть на кришку резинку для грошей і вдягнуть на руку резинову рукавичку. Це створить зчеплення, яке допоможе відкрити банку.

Фен

Прогрійте кришку з різних боків гарячим потоком повітря, а потім за допомогою паперу чи рушника (щоб не обпекти руку) відкрийте.

Чоловік

Мабуть, найдієвіший спосіб. І чоловік себе героєм відчує і ви огірочків (чи що там) солоних поїсте.

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