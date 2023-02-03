6 способов открыть банку с закруткой, о которых вы могли не догадываться

При помощи скотча

Вам понадобится кусок плотного "армированного" скотча. Закрепите его на крышке и сделаете своего рода рычаг. Когда вы за него дернете, банка откроется.

Миска с горячей водой

Налейте в глубокую емкость горячей воды, переверните и окуните крышкой вниз, подержите пару минут. После этого крышка должна открыться.

Деревянная лопатка

Постучайте по крышке деревянной лопаткой со всех сторон, но осторожно, чтобы не повредить банку. Затем попытайтесь открыть.

Резинка

Натяните на крышку резинку для денег и наденьте на руку резиновую перчатку. Это создаст сцепление, которое поможет открыть банку.

Фен

Прогрейте крышку с разных сторон горячим потоком воздуха, а затем с помощью бумаги или полотенца (чтобы не обжечь руку) откройте.

Мужчина

Пожалуй, самый действенный способ. И мужчина себя героем почувствует, и вы огурчиков (или что там) соленых поедите.

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