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6 серия "Чернобыля": авторы сериала сделали важное заявление

STYLERФильмы и сериалы    12.06.2019 - 10:07
6 серия "Чернобыля": авторы сериала сделали важное заявление
Кадр из сериала "Чернобыль"

Фанатам сериала "Чернобыль" сообщили неприятную новость

Сериал "Чернобыль" не будет продлен. Информация о том, что команда HBO работает над 6-й серией проекта, оказалась неправдивой. Об этом сказал продюсер и сценарист "Чернобыля" Крейг Мазин в своем Twitter-аккаунте, отвечая на вопрос журналиста Остапа Ярыша.

"Добрый день! Украинские СМИ пишут, что вы планируете снять 6-й эпизод "Чернобыля", который станет документальным фильмом о зоне отчуждения. Это правда? Не могли бы вы рассказать больше?" - спросил Остап.

"Это неправда", - лаконично ответил Мазин.

6 серия &quot;Чернобыля&quot;: авторы сериала сделали важное заявление

Скриншот поста (twitter.com/clmazin)

Напомним, что ранее в Управлении туризма и промоций КГГА сообщили, что создатели "Чернобыля" якобы обсуждают возможность вернуться в Чернобыльскую зону, чтобы снять документальную серию о том, как выглядит зона  отчуждения спустя 33 года после катастрофы, а также взять интервью со свидетелями аварии на ЧАЭС.

Ранее в сети показали видео и фото летней киевской Троещины, которую создатели "Чернобыля" превратили в зимнюю локацию во время съемок мегапопулярного сериала в 2018 году.

Кстати, благодаря сериалу "Чернобыль" об Украине заговорили во всем мире, а люди начали больше задумываться об опасностях, которые несут атомные электростанции и другие объекты, загрязняющие экологию

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