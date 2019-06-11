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Сериал "Чернобыль" хотят продолжить: что будет в 6 серии

STYLERФильмы и сериалы    11.06.2019 - 14:38
Сериал "Чернобыль" хотят продолжить: что будет в 6 серии
Сериал "Чернобыль" продлят на 6 серию (коллаж: РБК-Украина)

Создатели сериала "Чернобыль" обсуждают возможность выхода еще одного эпизода

Нашумевший сериал "Чернобыль" от американской компании HBO может получить продолжение. Об этом сообщается на Facebook-странице Управления туризма и промоций КГГА.

Речь идет о шестом эпизоде мини-сериала, повествующего о печальноизвестных  событиях в Украине в 1986 году.

Создатели "Чернобыля" обсуждают возможность вернуться в Киев и Чернобыльскую зону, чтобы снять документальную серию о том, как выглядит Чернобыльская зона спустя 33 года после катастрофы, а также взять интервью со свидетелями аварии на ЧАЭС.

Сериал &quot;Чернобыль&quot; хотят продолжить: что будет в 6 серии

Сериал "Чернобыль" продлят на 6 серию (кадр из сериала)

Документальная серия войдет в список эпизодов сериала "Чернобыль", премьера которого уже совсем скоро состоится на украинском телевидении.

Сериал &quot;Чернобыль&quot; хотят продолжить: что будет в 6 серии

Сериал "Чернобыль" продлят на 6 серию (скрин: facebook.com/kyivtourism)

Тем временем Управление туризма и промоций КГГА вместе с туристичискими организациями планируют создать новый маршрут по локациям, где снимался сериал.

Напомним, ранее в сети показали видео и фото летней киевской Троещины, которую создатели "Чернобыля" превратили в зимнюю локацию во время съемок сериала в 2018 году.

А также мы писали, что ранее в кадрах американского сериала "Чернобыль" обнаружили досадный киноляп.

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