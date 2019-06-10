В сериале "Чернобыль" углядели еще одну важную миссию

Кадр из сериала "Чернобыль"

Сериал "Чернобыль" заставил людей по всему миру задуматься об экологии

Благодаря сериалу "Чернобыль" об Украине заговорили во всем мире, а люди начали больше задумываться об опасностях, которые несут атомные электростанции и другие объекты, загрязняющие экологию. Об этом сказал эксперт Павел Сомов, который принимал непосредственное участие в выполнении строительно-монтажных работ во время постликвидационного периода на блоке станции Чернобыльской АЭС.

"Во время обучения в США, об Украине знали далеко не все. Лишь некоторые люди знали об этой катастрофе мирового масштаба. Сейчас имя Украины гремит по всему миру историей сериала "Чернобыль", но прямо сегодня мы сами можем выбрать другую жизнь. У нашей страны есть все шансы начать новую жизнь и изменить будущее новых поколений. Украинцы очень талантливые и предприимчивые, все больше интереса у людей вызывают технологии возобновляемой энергии, экодома. Люди меняют свой стиль жизни на максимально правильный и комфортный, в мире с природой. Кричащий сюжет сериала "Чернобыль" для миллионов людей еще раз подчеркнул всю соль и боль прошлого и того, что нужно менять образ жизни, сводя к минимуму все риски и переходить на использование природных материалов и ресурсов, которые помогут жить! Только мы в ответе за состояние окружающей среды и наш образ жизни", - сказал он.

По его словам, Чернобыльская авария - это дорогой урок для Украины и всего мира, и наглядный пример, что нельзя допустить подобного. Но, почему-то, только после выхода сериала, люди массово начали интересоваться всеми деталями и углубляться в тему возобновляемой энергии.

Иллюстративное фото

"Если несколько лет назад люди играли в "эко" образ жизни, чтобы быть в тренде и модными, то сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, и люди осознают на сколько важен процесс перехода на чистую энергию. Из своего опыта могу сказать: эко - это не только экономия, это экология в первую очередь. Обращаясь к некоторым людям, хочется спросить: сколько еще сериалов "Чернобыль" должно выйти на экраны, чтобы украинцы стали сознательными в выборе образа жизни?!" - резюмировал Сомов.

Напомним, что премьера сериала "Чернобыль" уже совсем скоро состоится на украинском ТВ.

Ранее мы рассказывали о том, как на киевской Троещине снимали "Чернобыль" и авторы мини-сериала превратили лето в лютую зиму.