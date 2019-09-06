6 сентября: какой праздник и что категорически запрещено делать сегодня

6 сентября - праздник Евтихий Тихий (Фото: коллаж РБК-Украина)

Евтихий Тихий 6 сентября в народе считался днем, когда можно привернуть большую удачу, но за нарушение некоторых запретов можно было навлечь на себя существенную беду

Какой сегодня праздник. 6 сентября православные чествуют ранне-христианского святого Евтихия, ученика Иоанна Богослова и епископа Себастии. В народе праздник называют Евтихий Тихий, и день приурочивали сбору семен льна. Также наши предки внимательно следили за погодой, которая должна была быть тихой и безветренной. Существовали важные запреты и предостережения, которые украинцы боялись нарушать.

Праздник 6 сентября также имел и другое название - день тихой зари. Было не принято ругаться и сплетничать в этот день, но в то же время по традициям начинались женские "посиделки", на которых рассказывали разные поучительные истории и пели тихие спокойные песни. Считалось, что злые языки могут навлечь значительно большие несчастья на самих же "болтунов".

День был наполнен особым мистицизмом. В народе бытовало предостережение на смотреть долго на зарю. Также ни в коем случае нельзя следовать за блуждающими огоньками, которые можно заметить на окраине села и рядом с лесом - верили, что эти души погибших плохой смертью заманивают доверчивых и беспечных людей в непроходимые чащи, где можно пропасть или загубить здоровье. Кроме того в поверьях говорится, что свечение обжигало человека, и после прикосновения требовалось длительное лечение.

Предки ждали лихо, если ветер на Евтихия Тихого будет сильный. Это можно объяснить тем, что порывы способны легко развеять семена льна в поле, и вся работа окажется напрасной.

6 сентября чествуют христианского святителя Евтихия (Фото из открытых источников)

Кроме того женщины проводили 6 сентября обряды и делали заговоры, чтобы призвать удачу и достаток на всю осень. Для этого брали с земли 20 опавших листьев и клали их в емкость со святой водой. Затем нужно было разложить эти листья перед собой и дать им высохнуть. После этого зажигали оранжевые или желтые свечи, а после - произносили заговор:

"Осень в доме моем поселилась, осень счастье сулит, гонит печаль.

Двадцать листьев на счастье сорвала - двадцать листов в дом принесла.

Горе они заберут, впитают, ссоры, раздоры и беды ко мне не пускают.

Да будет так".

Женщины после произнесенного заговора должны были разложить эти листья в комнатах, подвале, чердаке, сенях. Свечи нельзя было гасить, но дать им догореть полность. В последний день осени листья закапывали под деревом.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Приметы и поговорки на Евтихия Тихого:

Дождь на Евтихия обещает сухую осень и хороший урожай на следующий год;

После Евтихия заря каждый день запаздывать будет;

Летняя заря в Тихий день с цветами и солнцем будет, а осенняя - с пряльцем, донцем да веретенцем.

Напомним, ранее появился график с датами школьных каникул 2019-2020,, общая длительность которых не превышает 30 дней.

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