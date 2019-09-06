6 вересня: яке свято і що категорично заборонено робити сьогодні

6 вересня - свято Євтихій Тихий (Фото: колаж РБК-Україна)

Євтихій Тихий 6 вересня в народі вважався днем, коли можна привернути велику удачу, але за порушення деяких заборон можна було накликати на себе значну біду

Яке сьогодні свято. 6 вересня православні вшановують ранньо-християнського святого Євтихія, учня Іоанна Богослова і єпископа Себастії. В народі свято називають Євтихій Тихий, і день приурочували збору насіння льону. Також наші пращури уважно слідкували за погодою, яка мала бути тихою і безвітряною. Існували важливі заборони та застереження, які українці боялися порушувати.

Свято 6 вересня також мало й іншу назву - день тихої зорі. Було не прийнято лаятися і пліткувати в цей день, але в той же час за традиціями починалися жіночі "посиденьки", на яких розповідали різні повчальні історії та співали тихих спокійних пісень. Вважалося, що злі язики можуть викликати значно більші нещастя на самих же "базік".

День був наповнений особливим містицизмом. У народі існувала застереження дивитися довго на зорю. Також в жодному разі не можна слідувати за блукаючими вогниками, які можна помітити на околиці села та поруч із лісом - вірили, що ці душі загиблих поганою смертю заманюють довірливих і безтурботних людей в непролазні хащі, де можна згинути або занапастити здоров'я. Крім того в повір'ях говориться, що світіння обпікало людину, і після дотику потрібно було тривале лікування.

Пращури чекали на лихо, якщо вітер на Євтихія Тихого буде сильний. Це можна пояснити тим, що пориви здатні легко розвіяти насіння льону у полі, і вся робота виявиться марною.

6 вересня вшановують християнського святителя Євтихія (Фото з відкритих джерел)

Крім того жінки проводили 6 вересня обряди і робили заговори, щоб закликати удачу та достаток на всю осінь. Для цього брали з землі опале листя - 20 штук - і клали їх у посудину зі святою водою. Потім потрібно було розкласти це листя перед собою і дати їм висохнути. Після цього запалювали оранжеві або жовті свічки, а після - промовляли заговор:

"Осінь у моєму домі оселилася, осінь щастя обіцяє, жене печаль.

Двадцять листочків на щастя зірвала - двадцять листочків до хати принесла.

Горе вони заберуть, вберуть, сварки, чвари та лихо до мене не пускають.

Хай буде так".

Жінки після промовляння заговору повинні були розкласти це листя в кімнатах, підвалі, горищі, сінях. Свічки не можна було гасити, проте дати їм догоріти повністю. В останній день осені листя закопували під деревом.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Прикмети і приказки на Євтихія Тихого:

Дощ на Євтихія обіцяє суху осінь і гарний врожай на наступний рік;

Після Євтихія зоря кожен день буде запізнюватися;

Літня зоря на Тихий день з квітами і сонцем буде, а осіння - з пряльцем, денцем та веретенцем.

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