Як заснути у сильну спеку без кондиціонера: ці способи доступні всім

Духота та високі температури повітря навіть уночі не сприяють швидкому засинанню. Дуже хочеться відчути прохолоду або закидати ліжко кубиками льоду, щоби виспатися. Але є корисні лайфхаки, які допоможуть вам заснути навіть під час спеки.

Які способи забезпечать прохолоду в кімнаті в спекотні дні - читайте в матеріалі нижче.

Штори

Повісьте на вікна щільні штори чи жалюзі. Вночі тримайте їх закритими, а вдень - відкривайте тільки в ранні та вечірні години. Це дозволить забезпечити прохолоду в приміщенні, а сонячні промені не прогріватимуть вашу кімнату.

На вікна можна наклеїти спеціальну сонцезахисну плівку. Вона допомагає пережити спекотні дні тим, у кого вікна виходять на сонячний бік. Захистити житло від нагрівання допоможе навіть тонуюча плівка для автомобілів.

Провітрювання

Найоптимальніший час для провітрювання – до 8 ранку та після 22:00. Якщо є така можливість – відкрийте вікна о 4-5 ранку та тримайте їх відкритими до перших променів сонця. Саме в цей час температура повітря найнижча і вам вистачить лише кілька годин, щоб провітрити все житло.

В решта часу тримайте вікна закритими, аби гаряче повітря з вулиці не попадало у приміщення.

Зволоження повітря

Найпростіший зволожувач повітря впорається з охолодженням повітря в приміщенні. Для цього потрібно влити в нього крижану воду. Можна додати ще кілька крапель лимона.

Якщо зволожувача немає, користуйтеся звичайним пульверизатором. Раз на годину-півтори розпилюйте з його допомогою крижану воду.

Вимкніть побутову техніку

Вся побутова техніка, яка включена до розетки - джерело тепла. Взимку це дозволяє зігрітися, а ось влітку навпаки - підвищує температуру. Тому відключіть все, чим ви не користуєтеся - кавоварки, чайники, телевізор.

Також варто відключити сушарку для рушників - він теж нагріває повітря в приміщенні, навіть коли опалення вимкнено. Електричну просто від'єднайте від розетки.

Використовуйте витяжку

Під час приготування їжі або прийому душу – вмикайте витяжки. Вона працює як вентилятор і допоможе прибрати частину гарячого повітря та пари з приміщення.

Вентилятор

У спекотні дні вентилятор по суті ганяє тепле повітря квартирою, хоча вітер, який він створює, дійсно допомагає легше дихати. А щоб вентилятор давав більше прохолоди – поставте перед ним пляшки з крижаною чи навіть замороженою водою.

Ліжко

Намагайтеся влітку використовувати постільну білизну з тканин, які дадуть більше прохолоди. Найкраще підходить постіль з бавовни чи шовку. Цей матеріал "дихає" найкраще.

А ще можна простирадло охолодити в холодильнику. Складіть його у пакет і покладіть у холодильник чи морозильну камеру. Такі простирадла можна розвісити в спальні, ними можна накритися або постелити на ліжко.

Ще можна використовувати грілку - налийте в неї прохолодну воду, покладіть у морозилку, а потім покладіть її в ліжко.

Вологе прибирання

Не забувайте про вологе прибирання і в спекотні дні робіть його 2-3 рази на день. Використовуйте холодну воду з додаванням лимона. Це не тільки охолодить квартиру, а й позбавить пилу.

Заберіть зайве

Скрутіть килими та доріжки, приберіть у ящики чи шафи все, що накопичує пил – фоторамки, статуетки, сувеніри, плюшеві іграшки та подушки.

Душ

Перед сном приймайте теплий душ, а чи не холодний. Якщо гаряче тіло полити холодною водою, воно починає виробляти більше тепла. Тому вода має бути теплою, не гарячою, у крайньому разі – кімнатною температурою.

Їжа

Постарайтеся на ніч не їсти білкову їжу - вона посилює метаболізм, а це сприяє підвищенню температури тіла. Алкоголь призводить до зневоднення, тому на ніч не варто нічого пити з міцними градусами. Але за три години до сну можна з'їсти щось гостре – це сприятиме потовиділенню і піт почне охолоджувати тіло.