6 продуктів, які майже не містять калорій

Інколи хочеться якоїсь легкої їжі, щоб не була важкою для шлунка і давала відчуття ситості. Є продукти, які майже не містять калорій, тому не будуть шкодити фігурі і будуть до смаку практично усім.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які містять найнижчу кількість калорій.

Полуниця

Дієтолог Даніель Макклеллан розповів, що полуниця містить лише 30 калорій на 100 г. Незважаючи на низьку калорійність, цей могутній фрукт містить багато корисних речовин.

Лише вісім полуниць середнього розміру містять 160 відсотків рекомендованої щоденної норми вітаміну С.

Полуниця також насичена антиоксидантами, які допомагають захистити організм від інсулінорезистентності, метаболічної дисрегуляції, підвищеного вмісту вільних жирних кислот і хронічного запалення.

Кавун

Не дивно, що кавун, який на 92% складається з води, містить лише 30 калорій на порцію.

Фруктові волокна також містять багато вітамінів А і С. Фрукти швидко насичують і тому є легким десертом після основного прийому їжі.

Перець

Болгарський перець середнього розміру містить лише 30 калорій. Вони також містять багато антиоксидантів і вітамінів С і А.

Щоб отримати білок, використовуйте перець в омлеті або обсмажте з нежирною курячою грудкою.

Помідори

Помідор – дуже корисний для здоров'я серця, оскільки містить велику кількість калію. Крім того, він очищає організм і дуже корисний для печінки завдяки вмісту хлору та сульфіду, які допомагають фільтрувати відходи з організму.

Томати містять багато води і лише 18 калорій на 100 г, а також антиоксидант лікопін, який надає помідорам червоний колір.

Помідори є цінним джерелом калію і вітаміну С. Їх можна додавати до салатів, соусів, супів та піци.

Спаржа

Продукт багатий натуральними волокнами, сприяє гарному травному транзиту і бореться із запорами. Завдяки білкам, вона відмінно пригнічує апетит і є найкращим продуктом, щоб насититися. Спаржа також сприяє виробленню корисних бактерій у мікробіоті кишківника, які розщеплюють жири.

Рукола

У руколі багато вітаміну С, заліза та калію. Містить всього 30 калорій у 100 г.

Такий продукт дуже корисний, адже споживання руколи може допомогти знизити ризик багатьох хронічних захворювань, а також зміцнити кістки та покращити здоров’я серця.

Її можна додавати в салати, піцу, соуси та навіть смузі.