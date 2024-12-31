6 продуктів, які варто не їсти після 65 років

Для кожного періоду життя варто формувати нові звички в харчуванні, оскільки ті продукти, які людина вживає в сорок років, у шістдесят можуть завдати шкоди здоров’ю.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 5 продуктів, яких варто уникати після 65 років.

Недоварені яйця

Багато хто любить не доварювати яйця, щоб жовток залишався рідким. Однак, такий продукт може бути небезпечним для людей після 65 років через ризик сальмонели.

Дієтолог Аманда Холцер радить смажити яйця принаймні дві-три хвилини.

" Коли ви погойдуєте сковороду, яєчні білки не повинні розтікатися", - додала вона.

Фруктові консерви

По можливості віддавайте перевагу свіжим фруктам замість консервованих. Рівень вітаміну С у консервованих фруктах дуже низький. І є досить вагомі докази того, що рафінований цукор сприяє запаленню в нашому організмі.

Потрібно їсти більше свіжих овочів і фруктів, вони мають необхідні для організму вітаміни, мінерали, органічні кислоти та клітковину. Фрукти й овочі покращують процеси травлення, нормалізують метаболізм і кислотно-лужний баланс.

Грейпфрутовий сік

Грейпфрут смачний і поживний, але сік може перешкоджати прийому ліків, наприклад, від високого рівня холестерину та депресії.

Сік грейпфрута також може перешкоджати лікуванню безсоння та тривоги. Інші фрукти, а також фруктові соки, такі як апельсиновий сік, журавлинний сік і томатний сік, споживані в помірних кількостях, є кращим вибором для літніх людей.

Кава та чай

Кофеїн у каві та чаї може спричинити проблеми, якщо їх випити занадто багато. Він не тільки заважає багатьом людям добре виспатися, а й може посилити тривожність і змусити серце битися прискорено або нерівномірно.

Це може бути небезпечно, якщо у вас захворювання серця. Окрім кави, кофеїн також міститься в багатьох чаях, деяких газованих напоях, шоколаді та навіть у деяких ліках, включаючи безрецептурні знеболюючі.

Штучні підсолоджувачі

Штучні підсолоджувачі, особливо в газованій воді, пов’язані з серйозними захворюваннями серця.

Дослідження показали, що регулярне вживання штучно підсолоджених безалкогольних напоїв може збільшити ризик серцевого нападу або інсульту

Якщо у вас є переддіабет, регулярне споживання цих типів напоїв може підвищити рівень цукру в крові до діагнозу діабет. Надлишок цукру також призводить до ожиріння та інших проблем зі здоров’ям.

Солоні продукти

Занадто багато солі може бути проблемою для літніх людей, особливо якщо у вас в анамнезі є гіпертонія. Якщо вашій їжі не вистачає смаку, спробуйте додати різні трави та спеції, а не збільшувати кухонну сіль.

Зловживання продуктами, в яких великий вміст солі, може призвести до підвищення тиску, утруднення роботи серця та затримки рідини в організмі.