6 продуктов, которые почти не содержат калорий

Иногда хочется какой-то легкой пищи, чтобы не была тяжелой для желудка и давала ощущение сытости. Есть продукты, которые почти не содержат калорий, поэтому не будут вредить фигуре и придутся по вкусу практически всем.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые содержат самое низкое количество калорий.

Клубника

Диетолог Даниэль Макклеллан рассказал, что клубника содержит всего 30 калорий на 100 г. Несмотря на низкую калорийность, этот мощный фрукт содержит много полезных веществ.

Всего восемь клубник среднего размера содержат 160 процентов рекомендуемой ежедневной нормы витамина С.

Клубника также насыщена антиоксидантами, которые помогают защитить организм от инсулинорезистентности, метаболической дисрегуляции, повышенного содержания свободных жирных кислот и хронического воспаления.

Арбуз

Неудивительно, что арбуз, который на 92% состоит из воды, содержит всего 30 калорий на порцию.

Фруктовые волокна также содержат много витаминов А и С. Фрукты быстро насыщают и поэтому являются легким десертом после основного приема пищи.

Перец

Болгарский перец среднего размера содержит всего 30 калорий. Они также содержат много антиоксидантов и витаминов С и А.

Чтобы получить белок, используйте перец в омлете или обжарьте с нежирной куриной грудкой.

Помидоры

Помидор - очень полезен для здоровья сердца, поскольку содержит большое количество калия. Кроме того, он очищает организм и очень полезный для печени благодаря содержанию хлора и сульфида, которые помогают фильтровать отходы из организма.

Томаты содержат много воды и всего 18 калорий на 100 г, а также антиоксидант ликопин, который придает помидорам красный цвет.

Помидоры являются ценным источником калия и витамина С. Их можно добавлять в салаты, соусы, супы и пиццу.

Спаржа

Продукт богат натуральными волокнами, способствует хорошему пищеварительному транзиту и борется с запорами. Благодаря белкам, она отлично подавляет аппетит и является лучшим продуктом, чтобы насытиться. Спаржа также способствует выработке полезных бактерий в микробиоте кишечника, которые расщепляют жиры.

Руккола

В рукколе много витамина С, железа и калия. Содержит всего 30 калорий в 100 г.

Такой продукт очень полезен, ведь потребление рукколы может помочь снизить риск многих хронических заболеваний, а также укрепить кости и улучшить здоровье сердца.

Ее можно добавлять в салаты, пиццу, соусы и даже смузи.